Иркутск примет фестиваль семейного спорта

В мероприятии примут участие семьи с детьми в возрасте от 9 до 15 лет



В Иркутске на стадионе «Труд» 14 мая состоится фестиваль семейного спорта в рамках всероссийского мероприятия «Оздоровительный спорт – в каждую семью». В этом году мероприятие посвящено 85-летию образования Иркутской области и приурочено к традиционной областной выставке «Мир семьи. Страна детства».



В мероприятии примут участие семьи с детьми в возрасте от 9 до 15 лет из различных муниципальных образований области. Фестиваль проводится по пяти группам: среди семей с детьми, имеющими нарушения слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, интеллектуального развития. Отдельно соревнования проходят среди семей, воспитывающих здоровых детей.



Заявки уже поступили от Иркутска, Нижнеудинска, Зимы, Ангарска, Шелехова, Усолья-Сибирского, Иркутского, Боханского, Эхирит-Булагатского районов и других муниципальных образований области. Семейные команды ожидают следующие спортивные конкурсы: «Магнитная рыбалка», «Надувной дартс», «Гигантский боулинг», «Большой мяч», «Пирамида», а также веселая эстафета.



- Предварительные заявки на участие в соревнованиях предоставляются по электронной почте: sport202828@yandex.ru до 11 мая 2022 года включительно, либо в день проведения фестиваля в главную судейскую коллегию, - сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.



Возрастное ограничение 6+

