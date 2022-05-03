В мероприятии примут участие семьи с детьми в возрасте от 9 до 15 лет
В Иркутске на стадионе «Труд» 14 мая состоится фестиваль семейного спорта в рамках всероссийского мероприятия «Оздоровительный спорт – в каждую семью». В этом году мероприятие посвящено 85-летию образования Иркутской области и приурочено к традиционной областной выставке «Мир семьи. Страна детства».
В мероприятии примут участие семьи с детьми в возрасте от 9 до 15 лет из различных муниципальных образований области. Фестиваль проводится по пяти группам: среди семей с детьми, имеющими нарушения слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, интеллектуального развития. Отдельно соревнования проходят среди семей, воспитывающих здоровых детей.
Заявки уже поступили от Иркутска, Нижнеудинска, Зимы, Ангарска, Шелехова, Усолья-Сибирского, Иркутского, Боханского, Эхирит-Булагатского районов и других муниципальных образований области. Семейные команды ожидают следующие спортивные конкурсы: «Магнитная рыбалка», «Надувной дартс», «Гигантский боулинг», «Большой мяч», «Пирамида», а также веселая эстафета.
- Предварительные заявки на участие в соревнованиях предоставляются по электронной почте: sport202828@yandex.ru до 11 мая 2022 года включительно, либо в день проведения фестиваля в главную судейскую коллегию, - сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Возрастное ограничение 6+
Иркутск примет фестиваль семейного спорта
Общество, Фото:
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