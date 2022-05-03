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Иркутск примет фестиваль семейного спорта

Иркутск примет фестиваль семейного спорта
Общество,  Фото:pixabay.com
В мероприятии примут участие семьи с детьми в возрасте от 9 до 15 лет

В Иркутске на стадионе «Труд» 14 мая состоится фестиваль семейного спорта в рамках всероссийского мероприятия «Оздоровительный спорт – в каждую семью». В этом году мероприятие посвящено 85-летию образования Иркутской области и приурочено к традиционной областной выставке «Мир семьи. Страна детства».

В мероприятии примут участие семьи с детьми в возрасте от 9 до 15 лет из различных муниципальных образований области. Фестиваль проводится по пяти группам: среди семей с детьми, имеющими нарушения слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, интеллектуального развития. Отдельно соревнования проходят среди семей, воспитывающих здоровых детей.

Заявки уже поступили от Иркутска, Нижнеудинска, Зимы, Ангарска, Шелехова, Усолья-Сибирского, Иркутского, Боханского, Эхирит-Булагатского районов и других муниципальных образований области. Семейные команды ожидают следующие спортивные конкурсы: «Магнитная рыбалка», «Надувной дартс», «Гигантский боулинг», «Большой мяч», «Пирамида», а также веселая эстафета.

- Предварительные заявки на участие в соревнованиях предоставляются по электронной почте: sport202828@yandex.ru до 11 мая 2022 года включительно, либо в день проведения фестиваля в главную судейскую коллегию, - сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

Возрастное ограничение 6+
Иркутск фестиваль спорт семьи

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