Всех желающих вновь зовут станцевать самый большой ёхор
В Бурятии спустя двухлетнего перерыва (по причине коронавирусных ограничений) возобновят фестиваль «Ночь ёхора». Он состоится 2 июля в Этнографическом музее народов Забайкалья.
Фестиваль «Ночь ёхора» пройдёт в 14-й раз. Всех желающих вновь зовут станцевать самый большой ёхор.
- Мероприятия, посвящённые фестивалю, уже давно охватили республику. В районах Бурятии и в Улан-Удэ проводятся мастер-классы по ёхору, которые призваны научить жителей правильному исполнению танца, - сообщили в театре «Байкал».
Соревноваться в лучшем исполнении ёхора в этом году приглашают фольклорные коллективы, организации, предприятия, численным составом не менее 30 человек. Конкурсная программа состоит из двух ёхоров. Первый аутентичный – выбирается по желанию коллектива, второй – современная стилизация. При исполнении танца обязательным условием станет живое исполнение песен.
В программе фестиваля, также, традиционно запланированы концерты театра «Байкал», мастер-классы по ёхорам и гранд-ёхор. Встать в последний смогут все желающие.
Как сообщал «Байкал-Daily», в последний раз «Ночь ёхора» вживую проводили ещё в 2019 году.
Возрастное ограничение 6+
В Улан-Удэ возобновят «Ночь ёхора»
Общество, Фото:
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