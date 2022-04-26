В Бурятии ветераны Великой Отечественной войны получили выплату ко Дню Победы

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В республике проживает 59 участников Великой Отечественной войны



В Бурятии единовременную выплату к 77-летию Победы в Великой Отечественной войне получили 80 человек.



Общий объём финансирования на эти цели составил 800 тысяч рублей из бюджета Бурятии. Деньги уже перечислены в банки и почтовые отделения, рассказали в минсоцзащите республики.



- Каждый из 80 человек получит единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Сегодня в Бурятии проживает 59 участников Великой Отечественной войны, семь граждан республики награждены знаком «Житель блокадного Ленинграда», 14 человек являются бывшими несовершеннолетними узниками концлагерей, - уточнила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова.



Министр отметила, что такая мера поддержки полагается участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, гражданам, имеющим категорию «Житель блокадного Ленинграда», бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, постоянно проживающим в Бурятии.



Кроме того, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, проживающие на территории Российской Федерации, получили ежегодные выплаты, введённые с 2019 года ко Дню Победы - 10 тысяч рублей. Пенсионный фонд России вместе с ежемесячной пенсией перечислил средства 20 320 ветеранам страны.

