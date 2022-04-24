«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж из Свято-Одигитриевского собора
Сегодня, 24 апреля, православные верующие во всём мире отмечают главный христианский праздник - Пасху, день Воскресения Христова.
24 апреля, в ночь Светлого Христова Воскресения, митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф совершил Пасхальные богослужения в Свято-Одигитриевском соборе в Улан-Удэ.
- В 23:45 был совершён крестный ход, а ровно в полночь, при многократном пении тропаря Пасхи началась Светлая Заутреня. В конце Заутрени Владыкой митрополитом было прочитано огласительное слово святителя Иоанна архиепископа Константинопольскаго, Златоустаго. Затем Архипастырь совершил Божественную Литургию. Владыке митрополиту сослужило соборное духовенство, - сообщают в Улан-Удэнской и Бурятской епархии.
Храм был наполнен верующими. По русской церковной традиции на литургии пасхальное Евангелие, — начало Евангелия от Иоанна, — было прочитано на древних, — греческом и латинском языках, а также и на новых, – немецком, английском, болгарском, итальянском, а также на бурятском языке.
Клирик собора иерей Антоний Хинганский зачитал Пасхальные послания патриарха Московского и всея Руси Кирилла и митрополита Улан-Удэнского и Бурятского Иосифа.
В конце богослужения митрополит Иосиф обратился к молящимся со словами праздничного поздравления.
Справка:
Светлое Христово Воскресение – главный христианский праздник. Слово «Пасха» греческого происхождения, которое означает «избавление». Господь воскрес, и люди радуются этому. Жизнь одержала победу над смертью. В этот день вместо обычного приветствия верующие говорят друг другу: «Христос Воскресе!», а в ответ слышат: «Воистину воскресе!»
Церковь празднует Пасху 40 дней – столько же, сколько Христос провел времени вместе с учениками после Своего Воскресения.
Православные жители Бурятии празднуют Пасху
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