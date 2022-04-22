Жители Бурятии оформили около 600 участков по гаражной амнистии

В Бурятии ответили на самые распространённые вопросы, связанные с гаражной амнистией



С 1 сентября 2021 года в рамках закона о гаражной амнистии в Бурятии поставлено на государственный кадастровый учёт 596 земельных участков. Зарегистрированы права на 263 участка, оформлено 171 право на гараж. Наиболее активно граждане оформляют права в посёлке Селенгинск Кабанского района и в Улан-Удэ, сообщили в управлении Росреестра по Бурятии.



Гаражная амнистия — это упрощённый порядок оформления прав на индивидуальные гаражи и земельные участки под ними. Она действует с 1 сентября 2021 года по 1 сентября 2026-го.



На самые распространённые вопросы, связанные с гаражной амнистией, ответила заместитель руководителя управления Росреестра по Бурятии Сарра Хайруллина.



Как зарегистрировать гараж, который блокирован общими стенами с другими одноэтажными гаражами?



Одноэтажные гаражи, блокированные общими стенами с другими гаражами, сведения о которых внесены в ЕГРН как о помещениях в здании или сооружении, признаются самостоятельными зданиями.



Регистрация прав на такие помещения гаражей как на самостоятельные объекты осуществляется в порядке, установленном законом о регистрации недвижимости (ст. 70 Закона № 218-ФЗ).



Где должна проходить граница стены гаража, если гараж имеет общие стены и крышу со смежными гаражами?



Границы гаража определяются при проведении кадастровых работ на основании документов и сведений, предоставленных заказчиком. При отсутствии проектной документации контур гаража определяется исходя из толщины стен, являющихся общими для соседних гаражей.



Кто утверждает порядок разработки схемы размещения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями?



Схема размещения некапитальных гаражей, находящихся в государственной или муниципальной собственности, утверждается органами местного самоуправления в порядке, определенном нормативным правовым актом каждого субъекта Российской Федерации (ст. 39.36-1 ЗК).



В каком случае нужна схема расположения земельного участка под гаражом?



Документ потребуется, если земельный участок, на котором расположен гараж, только предстоит поставить на кадастровый учет, а проект межевания территории отсутствует. В этом случае к заявлению должна быть приложена схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории.



Нужно ли предварительно утверждать проект межевания территории для образования земельных участков, занятых гаражами, в рамках комплексных кадастровых работ?



Образование земельных участков, занятых гаражами, должно быть предусмотрено проектом межевания территории. Если документ отсутствует и нет возможности проведения комплексных кадастровых работ, образование земельных участков может быть обеспечено путем выполнения обычных кадастровых работ.



Если утверждённый проект межевания территории не будет содержать сведения о земельных участках, занятых гаражами, требуется ли внесение изменений в проект межевания территории?



Требуется, поскольку при наличии утвержденного проекта межевания территории образование земельных участков, занятых гаражами, должно осуществляться в соответствии с этим документом.



За чей счёт выполняются кадастровые работы или комплексные кадастровые работы?



Кадастровые работы по подготовке межевого плана (при необходимости образования земельного участка) и технического плана обеспечиваются лицом, заинтересованным в приобретении земельного участка и оформлении права на гараж.



При этом органы местного самоуправления могут обеспечить выполнение кадастровых работ или комплексных кадастровых работ в отношении гаражей и земельных участков, занятых гаражами, в случае, если в бюджете были заложены средства на указанные цели.



Можно ли оформить в собственность несколько гаражей?



В российском законодательстве нет ограничений в отношении количества гаражей и земельных участков, занятых гаражами, подлежащих оформлению в собственность.



Действует ли гаражная амнистия, если гражданина исключили из гаражного кооператива?



Да, порядок предоставления земельных участков распространяется также на граждан, прекративших членство в гаражном кооперативе.



Может ли наследник воспользоваться «гаражной амнистией», если гараж не был передан по наследству?



Земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, может быть предоставлен наследнику. Для этого наследник должен представить документы наследодателя, подтверждающие его права на гараж, а также свидетельство о праве на наследство. В документе гараж может быть не поименован, однако наличие такого свидетельства является основанием для оформления прав на земельный участок и гараж.

