В Забайкалье супруги убили гостя

Тело убитого они вывезли за город и бросили



В Забайкалье предъявили обвинение в убийстве, совершённом группой лиц, 42-летнему мужчине и 41-летней женщине, жителям Могочи.



По версии следствия, 12 апреля в городе Могоча обвиняемые убили 43-летнего мужчину.



Обвиняемые, которые являются гражданскими супругами, в своём доме употребляли спиртное с гостем. В ходе застолья мужчины повздорили. Конфликт перерос в драку, в ходе которой хозяин дома вместе с сожительницей убили потерпевшего. Тело убитого на своей машине вывезли за город и бросили.



Позднее тело потерпевшего было обнаружено местным жителем.



- Следователи задержали и допросили обвиняемых. При осмотре в их доме следователи изъяли предметы и образцы веществ, по которым назначены судебные экспертизы. По ходатайству следствия судом в отношении обоих обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в СУ СК РФ по Забайкальскому краю.



Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

