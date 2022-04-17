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В Забайкалье супруги убили гостя

В Забайкалье супруги убили гостя
Общество,  Фото:pixabay.com
Тело убитого они вывезли за город и бросили

В Забайкалье предъявили обвинение в убийстве, совершённом группой лиц, 42-летнему мужчине и 41-летней женщине, жителям Могочи.

По версии следствия, 12 апреля в городе Могоча обвиняемые убили 43-летнего мужчину.

Обвиняемые, которые являются гражданскими супругами, в своём доме употребляли спиртное с гостем. В ходе застолья мужчины повздорили. Конфликт перерос в драку, в ходе которой хозяин дома вместе с сожительницей убили потерпевшего. Тело убитого на своей машине вывезли за город и бросили.

Позднее тело потерпевшего было обнаружено местным жителем.

- Следователи задержали и допросили обвиняемых. При осмотре в их доме следователи изъяли предметы и образцы веществ, по которым назначены судебные экспертизы. По ходатайству следствия судом в отношении обоих обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в СУ СК РФ по Забайкальскому краю.

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
убийство

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