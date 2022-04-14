 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

14 апреля

13 апреля

Популярное

После двухлетнего перерыва по Улан-Удэ пройдёт «Бессмертный полк»

После двухлетнего перерыва по Улан-Удэ пройдёт «Бессмертный полк»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Программа празднования Дня Победы, в отличие от прошлых двух лет, будет насыщенной

Спустя два «коронавирусных» года и переноса масштабных мероприятий в онлайн-формат, «Бессмертный полк» вновь выйдет на улицы Улан-Удэ.

Как сообщал «Байкал-Daily», в 2020 году 9 мая не было ни парада, ни «Бессмертного полка», ни толп людей, гуляющих на улицах. Лишь по центру Улан-Удэ прошёлся парад оркестров, за которым местные жители наблюдали только с балконов. А также «фронтовые бригады» из артистов давали концерты под окнами ветеранов. В следующем 2021-м программа празднования Дня Победы была чуть насыщеннее, однако шествия «Бессмертного полка» вновь не было, а на тот же парад пускали зрителей только с прививками или с отрицательными анализами на COVID-19.

В этом году День Победы отметят уже с прежним размахом, без ограничений.

- Из-за ковидных ограничений мы скромно, в усечённом формате провели 75-летие Великой Победы. В прошлом году также из-за пандемии мы были вынуждены перенести наши мероприятия в онлайн формат, либо вообще отказаться от них. Горожане два года подряд не имели возможности смотреть парад Победы на площади Советов. Поэтому сейчас, когда большая часть ограничений снята, 77-ю годовщину Победы мы должны отпраздновать достойно. С каждым годом остается всё меньше и меньше наших ветеранов, участников войны, поэтому наша главная задача - проявить заботу и уважение к ним, и, конечно же, отдать дань памяти тем, кто сражался за наше будущее, - сообщил на совещании по подготовке к 9 мая мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

Основные мероприятия пройдут с 7-го по 9 мая. 7 мая во всех дворах, где проживают ветераны состоятся концерты «Фронтовых бригад». Всего выступят 14 бригад.

7 мая в 10:00 пройдет ежегодный велопробег «Звезда Победы». В нём примут участие школьники, молодёжные общественные организации, работающая молодёжь и другие жители города. Финиш в 11:00 на Мемориале Победы, где состоится митинг и церемония возложения цветов.

8 мая в 13:00 стартует городской парад «Марш юных патриотов», в 14:00 - торжественный митинг и церемония возложения венков к Мемориалу Победы и памятнику Рокосовскому. После митинга пройдёт акция «Солдатская каша».

В 17:00 праздничную программу на площади Революции откроет всероссийская акция «Синий платочек». Артисты театра современного танца «Угол зрения» запустят флешмоб: все желающие смогут станцевать вальс под легендарную песню «Синий платочек».

С 17:30 до 21:00 пройдёт вечерняя концертно-театрализованная программа «Песни Победы». В концерте примут участие творческие коллективы детских школ искусств, вокальная группа военнослужащих военной части «Сосновый бор», театр народной музыки и танца «Забава», кавер-группа «Лейкерс» и звёзды бурятской эстрады.

8 мая по городу проедет «Трамвай Победы», в вагонах будут звучать песни и стихи военных лет.

Военный парад войск Улан-Удэнского гарнизона пройдёт 9 мая в 10:00 на площади Советов.

После парада состоится шествие участников всероссийской акции «Бессмертный полк». Маршрут полка будет по улицам: Сухэ-Батора - площадь Советов - Ербанова - Коммунистическая - Балтахинова - Кирова. Завершится шествие «Бессмертного полка» на площади Революции. Там для участников состоится концерт и показательные выступления спортсменов гиревиков.

Большая насыщенная программа предусмотрена в четырёх парках 9 мая:

- в 14.00 в парке «Юбилейный» - театрализованное представление «От героев былых времен»;
- в 16.00 в парке им. С.Н. Орешкова - праздничный концерт «Победа в музыке весны», ландшафтная историческая анимация «Подвиги героев», песенный флешмоб «Салют Победы в наших песнях»;
- в парке им. Д.Ж. Жанаева – праздничное народное гуляние «Мы помним! Мы гордимся!»;
- в парке «Кристальный» - литературно-музыкальное представление «Мы чтим подвиг, воспетый на века!».

С начала мая традиционно пройдут всероссийские акции «Окна Победы», «Георгиевская ленточка». Во всех домах культуры запланированы праздничные концертные программы и тематические мероприятия. Учреждения дошкольного, общего и дополнительного образования проведут локальные праздники, уроки мужества. В течение мая пройдёт всероссийская акция «Сад памяти» - студенты и школьники примут участие в посадке деревьев и кустарников.

На сегодня в Улан-Удэ проживают 36 участников Великой Отечественной войны, 1519 тружеников тыла, семь бывших узников фашистских концлагерей, четыре жителя блокадного Ленинграда и 109 вдов участников Великой Отечественной войны.

Возрастное ограничение 0+ 
День Победы Бессмертный полк

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии ещё два человека скончались от коронавируса
В Бурятии ещё два человека скончались от коронавируса
Общество, 14.04.2022
За сутки госпитализировали менее 20 больных ковидом
После двухлетнего перерыва по Улан-Удэ пройдёт «Бессмертный полк»
После двухлетнего перерыва по Улан-Удэ пройдёт «Бессмертный полк»
Общество, 14.04.2022
Программа празднования Дня Победы, в отличие от прошлых двух лет, будет насыщенной
В Улан-Удэ выступят лучшие танцоры Бурятии
В Улан-Удэ выступят лучшие танцоры Бурятии
Общество, 13.04.2022
Участие примут танцоры от семи лет и взрослые коллективы
В Бурятии ушёл из жизни лама Шулутского дацана
В Бурятии ушёл из жизни лама Шулутского дацана
Общество, 13.04.2022
Даба лама скончался на 48-м году жизни
Родителям служившего в Улан-Удэ офицера вручили орден Мужества
Родителям служившего в Улан-Удэ офицера вручили орден Мужества
Общество, 13.04.2022
Госнаграду родителям привёз сослуживец Бадмы Бадмаева
В Бурятии отремонтировали клуб на малой родине Доржи Банзарова
В Бурятии отремонтировали клуб на малой родине Доржи Банзарова
Общество, 13.04.2022
Работы были завершены в год 200-летия со дня рождения бурятского учёного
В Улан-Удэ бесплатно пустят на турнир по национальной борьбе
В Улан-Удэ бесплатно пустят на турнир по национальной борьбе
Общество, 13.04.2022
В турнире примут участие более 650 спортсменов
В Улан-Удэ прошёл концерт начинающих барабанщиков
В Улан-Удэ прошёл концерт начинающих барабанщиков
Общество, 13.04.2022
12 человек показали, чему они научились всего за полгода
В Бурятии больше половины женщин носят очки
В Бурятии больше половины женщин носят очки
Общество, 13.04.2022
Любопытную статистику привёл Бурятстат
В Бурятии специалисты из районов обучились на механизаторов
В Бурятии специалисты из районов обучились на механизаторов
Общество, 13.04.2022
Обучение прошло в Джидинском многопрофильном техникуме
В Бурятии популярные пляжи возьмут под видеонаблюдение
В Бурятии популярные пляжи возьмут под видеонаблюдение
Общество, 13.04.2022
Алексей Цыденов поручил ускорить работу по благоустройству туристических мест
Юные жители Улан-Удэ «познакомились» с космосом
Юные жители Улан-Удэ «познакомились» с космосом
Общество, 13.04.2022
День космонавтики прошёл в Национальном музее Бурятии  
Видео: В Бурятию прилетели гуси
Видео: В Бурятию прилетели гуси
Общество, 13.04.2022
Прилёт птиц запечатлел на видео инспектор «Бурприроды»
В Восточном военном округе резервисты вышли на полигоны
В Восточном военном округе резервисты вышли на полигоны
Общество, 13.04.2022
Резервисты выполнят стрельбы из стрелкового вооружения и ручных противотанковых гранатомётов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^