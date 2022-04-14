После двухлетнего перерыва по Улан-Удэ пройдёт «Бессмертный полк»



После парада состоится шествие участников всероссийской акции «Бессмертный полк». Маршрут полка будет по улицам: Сухэ-Батора - площадь Советов - Ербанова - Коммунистическая - Балтахинова - Кирова. Завершится шествие «Бессмертного полка» на площади Революции. Там для участников состоится концерт и показательные выступления спортсменов гиревиков.



Большая насыщенная программа предусмотрена в четырёх парках 9 мая:



- в 14.00 в парке «Юбилейный» - театрализованное представление «От героев былых времен»;

- в 16.00 в парке им. С.Н. Орешкова - праздничный концерт «Победа в музыке весны», ландшафтная историческая анимация «Подвиги героев», песенный флешмоб «Салют Победы в наших песнях»;

- в парке им. Д.Ж. Жанаева – праздничное народное гуляние «Мы помним! Мы гордимся!»;

- в парке «Кристальный» - литературно-музыкальное представление «Мы чтим подвиг, воспетый на века!».



С начала мая традиционно пройдут всероссийские акции «Окна Победы», «Георгиевская ленточка». Во всех домах культуры запланированы праздничные концертные программы и тематические мероприятия. Учреждения дошкольного, общего и дополнительного образования проведут локальные праздники, уроки мужества. В течение мая пройдёт всероссийская акция «Сад памяти» - студенты и школьники примут участие в посадке деревьев и кустарников.



На сегодня в Улан-Удэ проживают 36 участников Великой Отечественной войны, 1519 тружеников тыла, семь бывших узников фашистских концлагерей, четыре жителя блокадного Ленинграда и 109 вдов участников Великой Отечественной войны.



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Спустя два «коронавирусных» года и переноса масштабных мероприятий в онлайн-формат, «Бессмертный полк» вновь выйдет на улицы Улан-Удэ.Как сообщал «Байкал-Daily», в 2020 году 9 мая не было ни парада, ни «Бессмертного полка» , ни толп людей, гуляющих на улицах. Лишь по центру Улан-Удэ прошёлся парад оркестров , за которым местные жители наблюдали только с балконов. А также «фронтовые бригады» из артистов давали концерты под окнами ветеранов . В следующем 2021-м программа празднования Дня Победы была чуть насыщеннее, однако шествия «Бессмертного полка» вновь не было, а на тот же парад пускали зрителей только с прививками или с отрицательными анализами на COVID-19.В этом году День Победы отметят уже с прежним размахом, без ограничений.- Из-за ковидных ограничений мы скромно, в усечённом формате провели 75-летие Великой Победы. В прошлом году также из-за пандемии мы были вынуждены перенести наши мероприятия в онлайн формат, либо вообще отказаться от них. Горожане два года подряд не имели возможности смотреть парад Победы на площади Советов. Поэтому сейчас, когда большая часть ограничений снята, 77-ю годовщину Победы мы должны отпраздновать достойно. С каждым годом остается всё меньше и меньше наших ветеранов, участников войны, поэтому наша главная задача - проявить заботу и уважение к ним, и, конечно же, отдать дань памяти тем, кто сражался за наше будущее, - сообщил на совещании по подготовке к 9 мая мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.Основные мероприятия пройдут с 7-го по 9 мая.во всех дворах, где проживают ветераны состоятся концерты «Фронтовых бригад». Всего выступят 14 бригад.в 10:00 пройдет ежегодный велопробег «Звезда Победы». В нём примут участие школьники, молодёжные общественные организации, работающая молодёжь и другие жители города. Финиш в 11:00 на Мемориале Победы, где состоится митинг и церемония возложения цветов.13:00 стартует городской парад «Марш юных патриотов», в 14:00 - торжественный митинг и церемония возложения венков к Мемориалу Победы и памятнику Рокосовскому. После митинга пройдёт акция «Солдатская каша».В 17:00 праздничную программу на площади Революции откроет всероссийская акция «Синий платочек». Артисты театра современного танца «Угол зрения» запустят флешмоб: все желающие смогут станцевать вальс под легендарную песню «Синий платочек».С 17:30 до 21:00 пройдёт вечерняя концертно-театрализованная программа «Песни Победы». В концерте примут участие творческие коллективы детских школ искусств, вокальная группа военнослужащих военной части «Сосновый бор», театр народной музыки и танца «Забава», кавер-группа «Лейкерс» и звёзды бурятской эстрады.по городу проедет «Трамвай Победы», в вагонах будут звучать песни и стихи военных лет.Военный парад войск Улан-Удэнского гарнизона пройдётв 10:00 на площади Советов.