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Родителям служившего в Улан-Удэ офицера вручили орден Мужества

Родителям служившего в Улан-Удэ офицера вручили орден Мужества
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Госнаграду родителям привёз сослуживец Бадмы Бадмаева

За проявленное мужество и героизм в ходе специальной операции на Украине уроженец Калмыкии капитан Бадма Бадмаев, служивший в Улан-Удэ, был награждён орденом Мужества посмертно.

Государственную награду родителям погибшего вручил сослуживец Бадмаева из Бурятии, майор 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Александр Дмитриев. Он специально приехал в Калмыкию.

- Мы постараемся, чтобы будущие поколения воинов десантников воспитывались на подвиге вашего сына. Всегда будем чтить и помнить нашего боевого товарища, - обращаясь к родителям, отметил Александр Евгеньевич.

Родители, сдерживая слёзы, рассказывали о сыне, о том, что мечтал стать генералом, о том, что свою профессию выбирал осознанно и очень ею гордился. После окончания Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища их сын был направлен для дальнейшего прохождения военной службы в Улан-Удэ, где прошёл последовательно все должности от командира взвода до командира роты. Кстати, Бадме Бадмаеву доверили роту в одном из самом сильном батальоне их воинской части.

Бадма Анатольевич - отличник боевой подготовки, принимал участие в проведении контртеррористической операции в Сирии. Он всегда отличался волевым характером, собранностью, и умением принимать нужные и важные решения, сообщает администрация Лаганского района Республики Калмыкия.


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