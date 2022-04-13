Госнаграду родителям привёз сослуживец Бадмы Бадмаева
За проявленное мужество и героизм в ходе специальной операции на Украине уроженец Калмыкии капитан Бадма Бадмаев, служивший в Улан-Удэ, был награждён орденом Мужества посмертно.
Государственную награду родителям погибшего вручил сослуживец Бадмаева из Бурятии, майор 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Александр Дмитриев. Он специально приехал в Калмыкию.
- Мы постараемся, чтобы будущие поколения воинов десантников воспитывались на подвиге вашего сына. Всегда будем чтить и помнить нашего боевого товарища, - обращаясь к родителям, отметил Александр Евгеньевич.
Родители, сдерживая слёзы, рассказывали о сыне, о том, что мечтал стать генералом, о том, что свою профессию выбирал осознанно и очень ею гордился. После окончания Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища их сын был направлен для дальнейшего прохождения военной службы в Улан-Удэ, где прошёл последовательно все должности от командира взвода до командира роты. Кстати, Бадме Бадмаеву доверили роту в одном из самом сильном батальоне их воинской части.
Бадма Анатольевич - отличник боевой подготовки, принимал участие в проведении контртеррористической операции в Сирии. Он всегда отличался волевым характером, собранностью, и умением принимать нужные и важные решения, сообщает администрация Лаганского района Республики Калмыкия.
Родителям служившего в Улан-Удэ офицера вручили орден Мужества
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Госнаграду родителям привёз сослуживец Бадмы Бадмаева
Работы были завершены в год 200-летия со дня рождения бурятского учёного
В турнире примут участие более 650 спортсменов
12 человек показали, чему они научились всего за полгода
Любопытную статистику привёл Бурятстат
Обучение прошло в Джидинском многопрофильном техникуме
Алексей Цыденов поручил ускорить работу по благоустройству туристических мест
День космонавтики прошёл в Национальном музее Бурятии
Прилёт птиц запечатлел на видео инспектор «Бурприроды»
Резервисты выполнят стрельбы из стрелкового вооружения и ручных противотанковых гранатомётов
Высота снежного покрова превысила 20 сантиметров
К концу рабочей недели ожидается похолодание
Срок действия продлят на три года
Пояснения дали специалисты Пенсионного фонда
Волонтёры двух стран будут проводить совместные акции