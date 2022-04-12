После двух инсультов мужчина потерял работоспособность
К уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой обратился житель республики, которому назначили третью группу инвалидности. Однако мужчина после двух инсультов уже не может нормально трудиться. Он просил о помощи в установлении второй (фактически нерабочей) группы инвалидности.
Мужчина дважды перенёс геморрагический инсульт. Первый инсульт произошёл 2012 году, после чего и была установлена третья группа инвалидности. В 2021 году он перенёс ещё один инсульт. Теперь у него постоянные боли по всей правой части тела, невнятная речь, постоянное повышенное артериальное давление. Мужчина после второго инсульта потерял работоспособность и был вынужден уволиться с работы.
- В декабре 2021 года гражданин, собрав все необходимые документы, обратился в Главное бюро МСЭ за установлением второй группы инвалидности. Главным бюро МСЭ гражданину было отказано в связи с тем, что по представленным медицинским документам оснований для усиления группы инвалидности на момент проведения экспертизы не выявлено, - сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека в Бурятии.
Юлия Жамбалова, в свою очередь, направила запросы в министерство здравоохранения Бурятии, ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по республике» о проведении повторной экспертизы для усиления группы инвалидности.
После этого мужчине назначили контрольное очное освидетельствование. Эксперты медико-социальной экспертизы приехали к нему на дом.
31 марта решение, действительно, изменили, и мужчине установили вторую группу инвалидности.
Жителю Бурятии изменили группу инвалидности благодаря омбудсмену
Общество, Фото:
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