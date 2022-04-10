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В Улан-Удэ детёныша ондатры выпустили на волю

В Улан-Удэ детёныша ондатры выпустили на волю
Общество,  Фото:скриншот
«Напомним, его нашли в центре города, и он был очень напуган», - сообщается в соцсети

Детёныша ондатры, оказавшегося в центре бурятской столицы, поймали и выпустили на волю – подальше от города. В паблике «Весь Улан-Удэ. Новости твоего города» во «ВКонтакте» в подтверждение опубликовали видео, на котором выпускают зверька из коробки.

- История со счастливым концом, детёныша ондатры выпустили на волю! Пускай он проживёт долгую и счастливую жизнь. Напомним, его нашли в центре города, и он был очень напуган, - сообщается здесь.

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в центре Улан-Удэ горожане заметили зверька, похожего на детёныша ондатры. В комментариях многие предположили - зверёк домашний. Другие же выдвинули мнение, что это вовсе не ондатра, а крыса. Один из подписчиков усомнился, что это действительно крыса, поскольку удивился размерам зверька.

спасение животные

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