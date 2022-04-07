В Улан-Удэ стартовал капремонт школы №50

Общество, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

Учащиеся будут временно учиться в корпусах школы №35



В столице Бурятии капитальный ремонт школы №50 пройдёт с начала апреля до сентября 2022 года. На обновление одной из старейших школ города, которая расположена на Новой Комушке, выделено более 115 млн рублей из федерального, республиканского и местного бюджетов.



Строители заменят кровлю, обновят фасад здания, отремонтируют пищеблок, столовую, актовый и спортивный залы, библиотеку, все кабинеты и санузлы. Также будут отремонтированы четыре дошкольные группы. За 57 лет существования школы такой масштабный капитальный ремонт будет проводиться впервые.



- На время проведения ремонта образовательный процесс начальной школы переводится в корпус №1 школы №35, расположенной по бульвару Карла Маркса, 15. Обучение учеников средней и старшей школы будет проходить в корпусе №3 школы №35, расположенном по улице Бабушкина, 31. Школа №35 предоставила пять кабинетов для начальных классов и полностью первый этаж и семь кабинетов для старшей школы с отдельным входом, - рассказали в комитете по образованию администрации Улан-Удэ.



На уроки детей начальной школы будет подвозить автобус от школы №50. Подвоз учащихся до места учёбы осуществляют два автобуса, которые довозят детей в два рейса с учётом всех необходимых требований. Для учащихся средней и старшей школы планируется компенсация затрат на проезд. Занятия начинаются по разработанному расписанию: для первой смены – в 8:00, для второй – в 14:00.



Отметим, что параллельно с обновлённым зданием школы дети получат и капитально отремонтированный спортивный стадион. Об этом сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

