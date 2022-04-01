В Улан-Удэ учитель информатики стала «Учителем года-2022»

Наталья Романова представит город на республиканском этапе конкурса



В Улан-Удэ завершился конкурс профессионального мастерства «Учитель года». На конкурсе педагоги демонстрировали свою компетентность: дали открытые уроки, подготовили и провели классные часы и мастер - классы, поделились опытом работы в формате открытого публичного выступления.



По его итогам, звания «Учитель года-2022» удостоилась учитель информатики лицея №27 города Улан-Удэ Наталья Геннадьевна Романова.



- Конкурс шёл в течение двух недель. Для меня самым сложным стала - неизвестность. Но когда ты проходишь первый тур, затем второй, хочется стараться ещё больше и делать ещё лучше. Меня поддержала моя семья, друзья, коллеги. Теперь хочу выспаться, я не спала практически две недели, - поделилась своими эмоциями Наталья Романова.



Теперь учитель информатики Наталья Романова представит Улан-Удэ на республиканском этапе конкурса «Учитель года».