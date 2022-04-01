Наталья Романова представит город на республиканском этапе конкурса
В Улан-Удэ завершился конкурс профессионального мастерства «Учитель года». На конкурсе педагоги демонстрировали свою компетентность: дали открытые уроки, подготовили и провели классные часы и мастер - классы, поделились опытом работы в формате открытого публичного выступления.
По его итогам, звания «Учитель года-2022» удостоилась учитель информатики лицея №27 города Улан-Удэ Наталья Геннадьевна Романова.
- Конкурс шёл в течение двух недель. Для меня самым сложным стала - неизвестность. Но когда ты проходишь первый тур, затем второй, хочется стараться ещё больше и делать ещё лучше. Меня поддержала моя семья, друзья, коллеги. Теперь хочу выспаться, я не спала практически две недели, - поделилась своими эмоциями Наталья Романова.
Теперь учитель информатики Наталья Романова представит Улан-Удэ на республиканском этапе конкурса «Учитель года».
В Улан-Удэ учитель информатики стала «Учителем года-2022»
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Арюна Базарсадаева была очень близка к выходу в финал
С незадекларированной валютой прилетел гражданин Монголии
Все книги будут переданы в дома-интернаты
Виновнику назначен штраф
Его привлекли к административной ответственности
В дело вмешалась прокуратура
Соревнования проведут в Тункинском районе
Первый этап летнего кубка республики стартует 2 апреля
В Бурятии сегодня по-весеннему тепло
Принять участие могут дети в возрасте от 3 до 7 лет
Первый этап соревнований проведут в Кяхте
Представители бизнеса присоединились к движению «Миллиард деревьев»
В столице республики стартовали молодёжные экологические акции
В учениях приняли участие более 500 военнослужащих
Они получат статус объектов культурного наследия федерального значения