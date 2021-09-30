Улан-удэнка вошла в число 15 лучших учителей России

В Ростове-на-Дону подвели итоги первого тура федерального конкурса «Учитель года России-2021». Объявлены имена 15-ти лауреатов, которые продолжат борьбу за звание «Учитель года». В числе 15 сильнейших педагогов страны оказалась «Учитель года Бурятии-2021», преподаватель английского языка лингвистической гимназии №3 Улан-Удэ Раджана Дымбрылова. ⠀
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В пресс-службе администрации Улан-Удэ, что Раджане Баяровне предстоит пройти ещё два профессиональных испытания – «Классный час» и «Мастер-класс». ⠀
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- Профессия учителя, на мой взгляд, одна из самых необычных. Считается, что учитель – это тот, кто учит. Но ведь на самом деле дети учат нас. Благодаря моим ученикам я понимаю, куда мне двигаться дальше. С каждым новым учеником я по-новому открываю знакомые истины, ищу новые ответы на старые вопросы и развиваюсь как профессионал, - рассказала Раджана Баяровна ранее в интервью «Учительской газете».
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Раджана Дымбрылова – выпускница Цицикарского университета переводоведения (Китай) и Бурятского государственного университета. Интерес к детям, потребность в постоянном самосовершенствовании и трудолюбие она сочетает с любовью к бегу, чтению, театральному искусству. ⠀
3 октября станет известна пятерка призёров конкурса, которые примут участие в итоговом конкурсном испытании «Пресс-конференция «Вопрос учителю года». Оно пройдёт в Москве 4 октября на площадке пресс-центра МИА «Россия сегодня».
Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом году преподаватель русского языка и литературы гимназии № 59 Елена Цыдыпова вошла в призовую пятёрку конкурса «Учитель года России». Победу тогда одержал учитель математики из Ростова-на-Дону Михаил Гуров.