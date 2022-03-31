В Иркутской области резко снизились выбросы от автотранспорта

За три года показатель уменьшился в четыре раза



Выбросы в атмосферный воздух от автомобильного транспорта на дорогах Иркутской области за три года снизились в четыре раза. В 2018 году показатель был 252 тыс. тонн, в 2021 выбросы составили 63,28 тыс. тонн.



- Кроме того, по данным санитарно-гигиенического мониторинга, за последние пять лет на территории городских и сельских поселений Прибайкалья отмечено стабильное снижение доли проб атмосферного воздуха с превышением предельной допустимой концентрации вредных веществ. Таких результатов удалось достичь, в том числе, благодаря оптимизации дорожного движения, повышению качества используемого топлива, а также использованию альтернативных видов топлива, - сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.



По данным единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), в 2022 году на дорогах Иркутской области сохраняется динамика снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от пассажирского, автомобильного и железнодорожного транспорта.

