За три года показатель уменьшился в четыре раза
Выбросы в атмосферный воздух от автомобильного транспорта на дорогах Иркутской области за три года снизились в четыре раза. В 2018 году показатель был 252 тыс. тонн, в 2021 выбросы составили 63,28 тыс. тонн.
- Кроме того, по данным санитарно-гигиенического мониторинга, за последние пять лет на территории городских и сельских поселений Прибайкалья отмечено стабильное снижение доли проб атмосферного воздуха с превышением предельной допустимой концентрации вредных веществ. Таких результатов удалось достичь, в том числе, благодаря оптимизации дорожного движения, повышению качества используемого топлива, а также использованию альтернативных видов топлива, - сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
По данным единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), в 2022 году на дорогах Иркутской области сохраняется динамика снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от пассажирского, автомобильного и железнодорожного транспорта.
В Иркутской области резко снизились выбросы от автотранспорта
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Малыша нарекли Павлом
Им стал студент республиканского межотраслевого техникума
Студентов и аспирантов наградили именной стипендией первого бурятского учёного
За гол в его исполнении было отдано 44% от всех голосов
С момента реконструкции не прошло и года
За три года показатель уменьшился в четыре раза
6 команд республики отличились на кубке России
В городе собираются увековечить память Михаила Миля и Николая Камова
Гран-при выиграла воспитатель из детсада «Калинка»
Демонтаж звука занимает долгое время
Юная улан-удэнка Виолетта Гинеева завоевала наград больше, чем остальные участницы конкурса «Маленькая и Юная королева России 2022»
Запрет вводится с января 2025 года, до этого срока потребуется перейти на софт отечественной разработки
Эра Ивановна Ангапова посвятила здравоохранению Бурятии 50 лет
Судьбу школы №60 решат к концу года
Собственники обязаны очищать прилегающие территории