В его рамках пройдут соревновании по подлёдному лову
2 апреля в Забайкальском национальном парке Бурятии состоится традиционный праздник «Зимние забавы в Чивыркуе». Мероприятие пройдёт в Чивыркуйском заливе Байкала, в посёлке Курбулик.
Праздник стартует в 10:00 с соревнований по любительскому подлёдному лову «Чивыркуйская рыбалка». Конкурс проводится в один тур продолжительностью 2 часа.
В 12:30 покажут театрализованный пролог «В гостях у заповедной сказки», а также состоится торжественное открытие праздника. В 13:30 будет дан старт соревнованиям «Чивыркуйская ватрушка». Конкурс представляет собой спринт-гонки на ватрушках: участники должны пройти всю дистанцию (полосу препятствий).
В 14:00 начнётся конкурс «Эти забавные животные». Его участники должны быть одеты в оригинальные кигуруми или самостоятельно изготовленные костюмы животных. Конкурс включает несколько этапов: «Приветствие», дефиле «Кигурумпарад» и «Смешные гонки».
В 15:00 пройдёт парад саней участников конкурса «Сани с чудесами». В 16:00 состоится награждение победителей соревнований, а затем, в 16:45, – торжественное закрытие праздника.
В перерывах будут выступления творческих коллективов, конкурсная программа для гостей праздника и розыгрыш призов лотереи. Об этом сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Подлеморье».
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В Бурятии отметят праздник «Зимние забавы в Чивыркуе»
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