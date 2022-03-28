В Улан-Удэ открылась самая большая школа

Новая школа на Автотранспортной стала самой большой не только в Бурятии, но и на Дальнем Востоке



28 марта в Улан-Удэ на улице Автотранспортная, 5 открылась новая школа №8. Она стала самой большой не только в городе, в республике, но и во всём Дальневосточном федеральном округе. Школу построили в рамках нацпроекта «Образование».



На торжественной церемонии открытия присутствовал в том числе замминистра просвещения РФ Андрей Николаев, прибывший в Бурятию с рабочим визитом.



В школу будут ходить более двух тысяч человек (1275 детей в одну смену). При этом в одном классе будет учиться не более 25 школьников.



- Самая большая школа на Дальнем Востоке, в республике, у нас таких не было ещё. Я хочу всех поздравить с тем, что у нас появилась такая школа. Хочу поблагодарить президента России Владимира Путина, который запустил такую программу в рамках нацпроекта. Мы получили финансирование и смогли построить не только эту школу, также много таких же красивых новых школ. Уже построили 18 школ, и 17 ещё построим, - рассказал глава Бурятии Алексей Цыденов.



Замминистра просвещения РФ Андрей Николаев отметил, что его «переполняют положительные эмоции».



- Одно дело, когда ты видишь миллиарды рублей, огромные цифры, карту страны, там в разных красках помечено в зависимости, где и сколько строится школ. А другое дело, когда ты видишь осуществлённый результат нашей совместной работы. Большую роль сыграл глава республики и команды, которые работали здесь. Мы по всей стране построили уже свыше 300 школ и идём до отметки 1300 школ по указу президента страны. Очень здорово, что мы сейчас присутствуем на открытии самой большой школы в ДФО, - рассказал Андрей Николаев.



Здание сформировано из семи трёхэтажных блоков и одного одноэтажного блока. Четыре блока – для учёбы, в пятом обустроили столовую, актовые залы, библиотеку, в шестом – спортзал, медпомещения, мастерские по дерево- и металлообработке, в следующем блоке – кухня, вспомогательные учебные помещения эстетического воспитания и трудов для девочек. Целый отдельный блок отведён для зала хореографии.



В школе построили сразу два бассейна – один для начальных классов, другой (длиной 25 метров) – для средних и старших.



Также в школе возвели не один, а два актовых зала – на 116 и 396 мест. Оборудование в классах самое современное.



На улице – три баскетбольных площадки, стадион, благоустроенная территория, по которой приятно гулять. Встречает учеников на входе двухметровый памятник книге.



Основная задача нового учреждения – ликвидация третьей смены в густонаселённой Левобережной части города. По словам мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова, с вводом в строй новой школы проблема третьей смены теперь полностью решена.



- В Улан-Удэ на сегодняшний день 67 тысяч учеников, и скоро мы уже ожидаем 70 тысяч. Мы все вместе заранее готовим учебные места. Сегодня мы открываем новую, красивую и действительно нужную школу для нашего города. Теперь здесь на Левобережье Улан-Удэ проблема третьей смены решена. Родители будут водить детишек сюда, а не возить по нашим пробкам. Здесь созданы самые хорошие и комфортные условия для успешной учёбы, и я уверен, что школа №8 станет самой лучшей школой не только в Бурятии, но и в России, - поделился Игорь Шутенков.



Директор школы поблагодарила всех за совместную работу и пообещала, что учительский коллектив будет работать с полной отдачей.



- Действительно, благодарим вас за такой большой подарок, который вы нам подарили. Мы ждали и надеялись, что это событие наконец-то произойдёт. Третья смена действительно ушла. Создаём комфортные условия и весь наш дружный коллектив, клянёмся и обещаем, что мы всё делаем ради наших детей, ради нашего города и ради нашей родины, - поделилась радостью директор школы №8 Оксана Грязнова.



Алексей Цыденов дополнил её речь словами «Записано и снято!»



Занятия в новой школе планируют начать со следующей четверти – 4 апреля.



