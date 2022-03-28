 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

28 марта

27 марта

Популярное

В Улан-Удэ открылась самая большая школа

В Улан-Удэ открылась самая большая школа
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Новая школа на Автотранспортной стала самой большой не только в Бурятии, но и на Дальнем Востоке

28 марта в Улан-Удэ на улице Автотранспортная, 5 открылась новая школа №8. Она стала самой большой не только в городе, в республике, но и во всём Дальневосточном федеральном округе. Школу построили в рамках нацпроекта «Образование».

На торжественной церемонии открытия присутствовал в том числе замминистра просвещения РФ Андрей Николаев, прибывший в Бурятию с рабочим визитом.

В школу будут ходить более двух тысяч человек (1275 детей в одну смену). При этом в одном классе будет учиться не более 25 школьников.

- Самая большая школа на Дальнем Востоке, в республике, у нас таких не было ещё. Я хочу всех поздравить с тем, что у нас появилась такая школа. Хочу поблагодарить президента России Владимира Путина, который запустил такую программу в рамках нацпроекта. Мы получили финансирование и смогли построить не только эту школу, также много таких же красивых новых школ. Уже построили 18 школ, и 17 ещё построим, - рассказал глава Бурятии Алексей Цыденов.

Замминистра просвещения РФ Андрей Николаев отметил, что его «переполняют положительные эмоции».

- Одно дело, когда ты видишь миллиарды рублей, огромные цифры, карту страны, там в разных красках помечено в зависимости, где и сколько строится школ. А другое дело, когда ты видишь осуществлённый результат нашей совместной работы. Большую роль сыграл глава республики и команды, которые работали здесь. Мы по всей стране построили уже свыше 300 школ и идём до отметки 1300 школ по указу президента страны. Очень здорово, что мы сейчас присутствуем на открытии самой большой школы в ДФО, - рассказал Андрей Николаев.

Здание сформировано из семи трёхэтажных блоков и одного одноэтажного блока. Четыре блока – для учёбы, в пятом обустроили столовую, актовые залы, библиотеку, в шестом – спортзал, медпомещения, мастерские по дерево- и металлообработке, в следующем блоке – кухня, вспомогательные учебные помещения эстетического воспитания и трудов для девочек. Целый отдельный блок отведён для зала хореографии.

В школе построили сразу два бассейна – один для начальных классов, другой (длиной 25 метров) – для средних и старших.

Также в школе возвели не один, а два актовых зала – на 116 и 396 мест. Оборудование в классах самое современное.

На улице – три баскетбольных площадки, стадион, благоустроенная территория, по которой приятно гулять. Встречает учеников на входе двухметровый памятник книге.

Основная задача нового учреждения – ликвидация третьей смены в густонаселённой Левобережной части города. По словам мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова, с вводом в строй новой школы проблема третьей смены теперь полностью решена.

- В Улан-Удэ на сегодняшний день 67 тысяч учеников, и скоро мы уже ожидаем 70 тысяч. Мы все вместе заранее готовим учебные места. Сегодня мы открываем новую, красивую и действительно нужную школу для нашего города. Теперь здесь на Левобережье Улан-Удэ проблема третьей смены решена. Родители будут водить детишек сюда, а не возить по нашим пробкам. Здесь созданы самые хорошие и комфортные условия для успешной учёбы, и я уверен, что школа №8 станет самой лучшей школой не только в Бурятии, но и в России, - поделился Игорь Шутенков.

Директор школы поблагодарила всех за совместную работу и пообещала, что учительский коллектив будет работать с полной отдачей.

- Действительно, благодарим вас за такой большой подарок, который вы нам подарили. Мы ждали и надеялись, что это событие наконец-то произойдёт. Третья смена действительно ушла. Создаём комфортные условия и весь наш дружный коллектив, клянёмся и обещаем, что мы всё делаем ради наших детей, ради нашего города и ради нашей родины, - поделилась радостью директор школы №8 Оксана Грязнова.

Алексей Цыденов дополнил её речь словами «Записано и снято!»

Занятия в новой школе планируют начать со следующей четверти – 4 апреля.

школа администрацияУУ школьники

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Забайкалье построят семь новых школ
В Забайкалье построят семь новых школ
Общество, 28.03.2022
На эти цели направят 7,7 млрд рублей
В Бурятии участником спартакиады стала 88-летняя пенсионерка
В Бурятии участником спартакиады стала 88-летняя пенсионерка
Общество, 28.03.2022
В Мухоршибирском районе завершилась очередная спартакиада пенсионеров
Военные из Бурятии пройдут «курсы выживания» в Забайкалье
Военные из Бурятии пройдут «курсы выживания» в Забайкалье
Общество, 28.03.2022
Их обучат основам выживания в условиях отсутствия воды и пищи
Автогонщик из Улан-Удэ победил на чемпионате Забайкалья
Автогонщик из Улан-Удэ победил на чемпионате Забайкалья
Общество, 28.03.2022
В Чите разыграли кубок ректора ЗабГУ по автокроссу
На севере Бурятии родился страусёнок
На севере Бурятии родился страусёнок
Общество, 28.03.2022
Каждые четыре часа яйцо приходилось переворачивать вручную
Военные Бурятии победили на чемпионате ВВО по дзюдо
Военные Бурятии победили на чемпионате ВВО по дзюдо
Общество, 28.03.2022
Также они стали призёрами чемпионата ВВО по самбо
В районах Забайкалья введён особый противопожарный режим
В районах Забайкалья введён особый противопожарный режим
Общество, 28.03.2022
Нельзя жечь траву, выбрасывать золу и разводить костры
В Агинском округе проходит турнир по стрельбе из лука
В Агинском округе проходит турнир по стрельбе из лука
Общество, 28.03.2022
За главные призы соревнуются более 300 лучников
В Бурятии разыграли кубок по гиревому спорту
В Бурятии разыграли кубок по гиревому спорту
Общество, 28.03.2022
Абсолютным победителем у мужчин стал Андрей Рассадин
В Бурятии вручили театральные премии
В Бурятии вручили театральные премии
Общество, 28.03.2022
Также были вручены региональные награды и почётные звания
Борцы Бурятии стали призёрами первенства России
Борцы Бурятии стали призёрами первенства России
Общество, 28.03.2022
Спортсмены завоевали две бронзовые медали
В Бурятии стартовала XXX Республиканская олимпиада студентов
В Бурятии стартовала XXX Республиканская олимпиада студентов
Общество, 28.03.2022
В этом году олимпиада посвящена первому бурятскому учёному
В Улан-Удэ началась генеральная уборка
В Улан-Удэ началась генеральная уборка
Общество, 28.03.2022
В столице Бурятии стартовал месячник чистоты
В Бурятии отменили антиковидные ограничения в школах и лагерях
В Бурятии отменили антиковидные ограничения в школах и лагерях
Общество, 28.03.2022
Ситуацию прокомментировали в управлении Роспотребнадзора

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^