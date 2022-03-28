Участие в играх приняли учебные заведения Бурятии и Тувы
Межрегиональный турнир по мини-футболу «Памяти воинов-афганцев» прошёл в столице Бурятии. Ежегодно на спортивной площадке культурно-спортивного комплекса Улан-Удэ собираются команды республики и ближайших регионов. В этом году участие в XXIX турнире приняли 24 команды учебных заведений Бурятии и Тувы.
В ходе упорной борьбы первое место заняла команда Бурятского республиканского педагогического колледжа. Второе место досталось команде «Локо» школы №26. Почётное третье место завоевала команда технологического колледжа ВСГУТУ. Специальным призом «За волю к Победе» награждена команда школы №43. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.
В Улан-Удэ провели футбольный турнир «Памяти воинов-афганцев»
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