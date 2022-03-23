Ушастый пробежал под прицелом камеры ночью
Пробегавшего зайца-беляка запечатлела фотоловушка в Тункинском национальном парке Бурятии.
-А кто это у нас тут пробежал в свете ночи под фотоловушкой? Делимся с вами очередными кадрами «гостей» наших фотокамер. Сегодня им вновь стал заяц-беляк, - сообщили сотрудники Тункинского нацпарка.
Специалисты рассказали об этом виде. Беляк хорошо приспособлен к смене времён года. Своё название он получил за белую окраску зимнего меха. На снегу он становится незаметен. Летом голова и спина становятся рыжевато-серыми, этот процесс называется линька.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее заяц-беляк «покрасовался» перед камерой в Тункинском национальном парке в декабре. Тогда же специалисты отмечали, что заяц-беляк на территории нацпарка обитает повсеместно: от болот до гольцов, в лесах и полях.
Фотоловушка в нацпарке Бурятии сняла зайца-беляка
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