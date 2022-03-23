 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

23 марта

22 марта

Популярное

Фотоловушка в нацпарке Бурятии сняла зайца-беляка

Общество, 
Ушастый пробежал под прицелом камеры ночью

Пробегавшего зайца-беляка запечатлела фотоловушка в Тункинском национальном парке Бурятии.

-А кто это у нас тут пробежал в свете ночи под фотоловушкой? Делимся с вами очередными кадрами «гостей» наших фотокамер. Сегодня им вновь стал заяц-беляк, - сообщили сотрудники Тункинского нацпарка.

Специалисты рассказали об этом виде. Беляк хорошо приспособлен к смене времён года. Своё название он получил за белую окраску зимнего меха. На снегу он становится незаметен. Летом голова и спина становятся рыжевато-серыми, этот процесс называется линька.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее заяц-беляк «покрасовался» перед камерой в Тункинском национальном парке в декабре. Тогда же специалисты отмечали, что заяц-беляк на территории нацпарка обитает повсеместно: от болот до гольцов, в лесах и полях.
фотоловушка национальный парк дикие животные

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Фотоловушка в нацпарке Бурятии сняла зайца-беляка
Фотоловушка в нацпарке Бурятии сняла зайца-беляка
Общество, 23.03.2022
Ушастый пробежал под прицелом камеры ночью
Юные музыканты из Улан-Удэ стали участниками шоу на НТВ
Юные музыканты из Улан-Удэ стали участниками шоу на НТВ
Общество, 23.03.2022
Ансамбль ятагистов «Хараасгай» выступит на телешоу «Страна талантов»
Больница в Улан-Удэ договаривается с поставщиками расходных материалов
Больница в Улан-Удэ договаривается с поставщиками расходных материалов
Общество, 23.03.2022
Подобные круглые столы будут проводить до стабилизации ситуации
В Бурятии состоится творческая лаборатория по русской фольклорной культуре
В Бурятии состоится творческая лаборатория по русской фольклорной культуре
Общество, 23.03.2022
Мероприятие соберёт 30 работников культуры со всего региона
Глава Бурятии: «Мы на 30 млн рублей увеличили финансирование поддержки растениеводства»
Глава Бурятии: «Мы на 30 млн рублей увеличили финансирование поддержки растениеводства»
Общество, 23.03.2022
В правительстве республики обсудили меры господдержки агропромышленного комплекса
Песни лазурного вечера прозвучали в Улан-Удэ
Песни лазурного вечера прозвучали в Улан-Удэ
Общество, 23.03.2022
Состоялся концерт этнического ансамбля «Наран-Гоохон»
В Бурятии чествовали лучников – триумфаторов чемпионата мира
В Бурятии чествовали лучников – триумфаторов чемпионата мира
Общество, 23.03.2022
Спортсмены Бурятии привезли пять медалей с чемпионата мира по стрельбе из лука среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата
Суточный прирост COVID-19 в Бурятии упал ниже 200
Суточный прирост COVID-19 в Бурятии упал ниже 200
Общество, 23.03.2022
Снижается также число смертей среди больных коронавирусом
Улан-удэнцев приглашают на конкурс федерального телеканала
Улан-удэнцев приглашают на конкурс федерального телеканала
Общество, 23.03.2022
Телеканал 2x2 проводит конкурс на новых ведущих новостей
В Бурятии инвалида через суд обеспечат жильём
В Бурятии инвалида через суд обеспечат жильём
Общество, 23.03.2022
Мужчина страдает тяжёлой формой хронического заболевания
В Бурятии ребёнка-инвалида не обеспечили медицинским изделием
В Бурятии ребёнка-инвалида не обеспечили медицинским изделием
Общество, 23.03.2022
Мать больного обратилась в прокуратуру 
Жителям Бурятии напоминают требования пожарной безопасности
Жителям Бурятии напоминают требования пожарной безопасности
Общество, 23.03.2022
В регионе идёт подготовка к пожароопасному сезону 
Театры Улан-Удэ и Читы станут участниками Дальневосточного фестиваля
Театры Улан-Удэ и Читы станут участниками Дальневосточного фестиваля
Общество, 23.03.2022
Мероприятие пройдёт в Благовещенске в начале лета
Иркутская область примет первенство Сибири по женской борьбе
Иркутская область примет первенство Сибири по женской борьбе
Общество, 23.03.2022
За победу будут бороться девушки в возрасте до 16 лет

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^