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Бурятские тайбоксёры готовы бороться за медали домашнего чемпионата России

Бурятские тайбоксёры готовы бороться за медали домашнего чемпионата России
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Улан-Удэ впервые примет чемпионат России по тайскому боксу

Председатель федерации тайского бокса Бурятии Жамсо Очиров поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата России по тайскому боксу

Как сообщал «Байкал-Daily», с 22 по 28 марта в Улан-Удэ, в ФСК, пройдёт чемпионат России по тайскому боксу. Это мероприятие в Бурятии будет проведено впервые. Ожидается участие более 200 спортсменов из 24 регионов России.

Турнир является отборочным на чемпионат мира и на чемпионат мира среди студентов FISU (для спортсменов 1998-2004 года рождения). Чемпионат мира по тайскому боксу состоится в мае в городе Абу-Даби. У спортсменов из Бурятии есть все шансы на медали чемпионата страны и попадание в национальную сборную.

- Самая важная задача для наших спортсменов – попасть в тройку лидеров. Наши ребята готовы, надеемся на наших ведущих спортсменов, которые покажут высокие результаты. Это Бато Бадархаев, Саян Арамхиев и Максим Гаськов, - рассказал на пресс-конференции тренер, председатель федерации тайского бокса Бурятии Жаргал Очиров.

Талантливая спортсменка, серебряный призёр первенства Европы и мира Екатерина Карнакова совсем недавно перешла из юниоров во взрослую возрастную группу. Так что спортсменка впервые сразится среди женщин на чемпионате России.

22 марта состоится приезд команд-участниц, судей и рефери. В этот день пройдут комиссия по допуску команд, собрание представителей и жеребьёвка. Все приезжие будут проживать в гостинице «Бурятия». Об этом рассказала директор центра спортивной подготовки Бурятии Юлия Кацуба.

- Все участники чемпионата России традиционно поселятся в гостиницу «Бурятия». Для них созданы все услуги, помимо того, что они там проживают и питаются, всё что касается аккредитации, взвешивания, все организационные моменты будут проходить в этой гостинице. Для перевозки спортсменов будут выделены специальные автобусы, - сообщила Кацуба.

Вход для зрителей будет бесплатный по флаерам. Их будут раздавать волонтёры на входе в Физкультурно-спортивный комплекс. Билеты будут раздаваться согласно ограниченному количеству мест на стадионе.

23 марта в 16:00 состоится торжественная церемония открытия. С 23 по 26 марта с 13:00 запланированы поединки. 26 марта пройдут полуфинальные и финальные поединки для женщин, а также церемонии награждения. 27 марта состоятся финальные поединки для мужчин и церемонии награждения.

К участию в соревнованиях допускается по два спортсмена в каждой весовой категории от региона.

Бурятию на главном старте страны представят:

- Амгалан Дылыков в весовой категории 51 кг;
- Александр Иванов в весовой категории 54 кг;
- Бато Бадархаев в весовой категории 57 кг;
- Илья Власов в весовой категории 63,5 кг;
- Зоригто Шубин в весовой категории 63.5 кг;
- Максим Гаськов в весовой категории 67 кг;
- Саян Арамхиев в весовой категории 67 кг;
- Олег Гукасян в весовой категории 86-91 кг;
- Иван Дьячков в весовой категории свыше 91 кг;
- Наталия Коростелева в весовой категории 57 кг;
- Екатерина Карнакова в весовой категории 60 кг;
- София Матхеева в весовой категории свыше 75 кг.


Возрастное ограничение 12+ 

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