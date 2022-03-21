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Чита и Улан-Удэ поборются за победу в баскетбольном турнире

Чита и Улан-Удэ поборются за победу в баскетбольном турнире
Общество,  Фото:pixabay.com
Открытие соревнований состоится 22 марта

С 22 по 26 марта в столице Забайкальского края пройдёт ежегодный межрегиональный баскетбольный турнир, посвящённый памяти заслуженного деятеля науки РФ, профессора Юрия Резника. В соревнованиях примут участие четыре женских и семь мужских баскетбольных команд из Читы и Улан-Удэ.

Открытие турнира и стартовая игра состоятся 22 марта в 15:00 в физкультурно-оздоровительном комплексе Забайкальского госуниверситета.

Победители и призёры состязаний получат кубки и дипломы, а ярко проявившие себя игроки будут отмечены специальными призами в номинациях «Лучший нападающий», «Лучший защитник», «Лучший центровой» и «MVP турнира». Будет награждён и лучший тренер, сообщает пресс-служба ЗабГУ.

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Справка

Юрий Николаевич Резник (16.02.1947 – 19.08.2012) – заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор технических наук, профессор, депутат законодательного собрания Забайкальского края, член Российской академии естественных наук, член международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности, член-корреспондент, ректор Читинского государственного университета (ныне ЗабГУ) с 1993 по 2012 год.

Занимался многими видами спорта, имел разряды по лыжам и настольному теннису, но самым большим увлечением Юрия Резника был баскетбол. Был включён в сборную команду вузов города Иркутска «Буревестник», а затем в выступающую в высшей лиге команду мастеров «Строитель», в составе которой был неоднократным победителем и призёром различных всесоюзных соревнований.
Чита Улан-Удэ спорт турнир баскетбол

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