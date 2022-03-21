Турнир проводился среди команд общеобразовательных организаций
С 15 по 19 марта в городе Гусиноозёрск прошёл региональный этап всероссийских соревнований по волейболу «Серебряный мяч» среди команд общеобразовательных организаций в рамках общероссийского проекта «Волейбол в школу».
На спортивных площадках 15 команд юношей и 13 команд девушек 2007-2008 годов рождения боролись за право защищать честь Бурятии на соревнованиях Дальневосточного федерального округа.
Как сообщает пресс-служба ресурсного центра патриотического воспитания, туризма и спорта РБ, победителями и призёрами соревнований стали:
Мальчики
1 место - Мылинская СОШ, Закаменский район
2 место - Курумканская СОШ №1, Курумканский район
3 место - Верхнекижингинская СОШ, Кижингинский район
Девочки
1 место - Курумканская СОШ№1, Курумканский район
2 место - Гусиноозерская СОШ№4, Селенгинский район
3 место - Кяхтинская СОШ№4, Кяхтинский район
В Бурятии завершились соревнования по волейболу «Серебряный мяч»
Общество, Фото:
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