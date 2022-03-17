Военнослужащие ВВО выполнили боевые пуски зенитных ракет
На специализированном полигоне Телемба в Бурятии, дивизионы зенитных ракетных подразделений армии ВВС и ПВО Восточного военного округа в рамках практического этапа учений по охране воздушного пространства Российской Федерации успешно отразили ракетно-авиационный удар условного противника.
Боевые стрельбы по воздушным мишеням, имитирующим ракеты и авиацию условного противника, выполнили расчёты зенитных ракетных систем С-300ПС. Благодаря слаженности действий расчётов условный противник был своевременно обнаружен и уничтожен.
- В ходе боевых стрельб расчётами зенитных ракетных систем С-300ПС было произведено более 10 практических пусков ракет по высокоскоростным и малоразмерным мишеням на различных высотах. Так же зенитными ракетными подразделениями были отработаны задачи по переводу системы из походного положения в боевое, поиску, обнаружению, классификации и сопровождению целей, - сообщает пресс-служба ВВО.
В дальнейшем в ходе масштабных учений с войсками противовоздушной обороны, в которых принимают участие более 4000 военнослужащих и более 600 единиц военной и специальной техники, предстоит отработать задачи по ведению разведки воздушного противника и оповещения прикрываемых войск и ведению противоракетной обороны.
Для выполнения поставленных задач масштабных учений войск противовоздушной обороны ВВО задействованы современные образцы зенитных ракетных комплексов и систем ПВО, такие как С-300, С-300ПС, С-400 «Триумф», ЗРПК «Панцирь-С», ЗРК «Бук-2М», «Оса», «Тор-М2У», «Стрела-10» и ЗСУ «Шилка».
В Бурятии зенитчики отразили удар условного противника
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