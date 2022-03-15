В городской библиотеке проведут интерактивную площадку «Сохраняя традиции»
16 марта в столице Бурятии состоится встреча «Сохраняя традиции, сохраняем народ». Мероприятие посвящено 30-летию республиканского центра эвенкийской культуры «Арун».
В программе встречи запланированы концерт эвенкийского ансамбля «Гулувун», выставка эвенкийского декоративно-прикладного искусства и национального костюма, мастер-класс по эвенкийскому круговому танцу, викторина и конкурсы.
Мероприятие пройдёт с 14: 00 в центральной городской библиотеке имени И.К. Калашникова. Вход на встречу свободный, сообщает пресс-служба библиотеки.
Возрастное ограничение 12+
В Улан-Удэ пройдёт встреча с эвенкийской культурой
Общество, Фото:
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