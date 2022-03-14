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В Бурятии посёлок спасли от «пожара»

В Бурятии посёлок спасли от «пожара»
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
По замыслу учения, возникла угроза перехода огня на жилые дома

В ходе подготовки к предстоящему пожароопасному сезону в Заиграевском районе Бурятии прошло командно-штабное учение. Там отработали действия по защите посёлка от природного пожара, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.

По замыслу учения, в двух километрах от посёлка Заиграево был обнаружен природный пожар. Его площадь стремительно увеличивалась из-за сильных порывов ветра, возникла угроза перехода огня на жилые дома.


К месту условной ЧС были направлены сотрудники местных лесхозов, Забайкальской базы авиационной охраны лесов, пожарные, аэромобильная группировка МЧС, а также экипажи полиции и бригады скорой медицинской помощи. На помощь пришли и добровольные пожарные команды, волонтёры добровольческого корпус Байкала и казачий отряд.

Работала тяжёлая лесопожарная техника, с помощью которой была произведена опашка вокруг границ посёлка. Благодаря совместным усилиям экстренных служб условный пожар удалось оперативно ликвидировать на площади 10 га.

Всего в учениях приняли участие более 200 человек и 80 единиц техники.

Зампред правительства Бурятии Пётр Мордовской отметил, что подобные проверки готовности пройдут в восьми районах, в том числе, и на севере республики. Такие учения помогают отрабатывать порядок и слаженность всех задействованных сил и средств.





учения пожар

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