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В Улан-Удэ откроется выставка «Экспериментарий»

В Улан-Удэ откроется выставка «Экспериментарий»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Экспонаты можно трогать руками и проводить с ними эксперименты

С 18 марта по 24 апреля в Улан-Удэ будет проходить выставка «Экспериментарий». Посетителей музея истории Бурятии имени М.Н. Хангалова ждут более 50 экспонатов, которые можно трогать руками и проводить с ними собственные эксперименты. Все приборы демонстрируют различные явления природы и рассчитаны на природное любопытство, живущее в каждом человеке.

- На выставке можно поднять себя вместе со стулом, испытать ураганный ветер, выстрелить из воздушной пушки, отбросить цветные тени, посидеть на гвоздях, оценить скорость своей реакции, проверить себя на «детекторе лжи», посмотреть на окружающих через большую линзу из воды, построить магнитный мост из гаек, напрячь свой интеллект при решении логических задач и головоломок, исследовать работу винта Архимеда, испытать силу собственного выдоха, увидеть себя в «бесконечном» коридоре, полюбоваться голограммами и провести десятки других увлекательных опытов, - сообщает пресс-служба национального музея РБ.

Демонстрируемые эффекты не требуют от посетителей забытых со школы знаний. Также при выставке можно посетить научное шоу.

Музей «Экспериментарий» является одним из старейших интерактивных научных музеев России – он работает в Иркутске с 2005 года.

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Улан-Удэ выставка музей наука Бурятия Иркутск

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