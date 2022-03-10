С 1 апреля изменятся правила выплат на детей

Изменения затронут оценку нуждаемости и «правило нулевого дохода»



С 1 апреля вступают в силу новые правила выплаты пособия на детей от трёх до семи лет. Изменения коснулись комплексной оценки нуждаемости получателей пособия, а также так называемого «правила нулевого дохода».



Как сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ, при принятии решения о выплатах не будет учитываться жилая недвижимость, автомобили и мотоциклы, которые находятся в розыске или под арестом, жильё, транспорт и имущество, приобретённое на средства целевых субсидий.



Также исключаются из учёта: целевые выплаты на развитие своего дела (например, в рамках соцконтракта), средства маткапитала, которые получены в денежном выражении (выплаты из маткапитала на приобретение недвижимости, средств адаптации для инвалидов и т. Д.), налоговые вычеты и средства, полученные от государства на приобретение имущества.



Если на момент обращения за пособиями женщина беременна 12 недель или более, то правило нулевого дохода к ней не применяется, в пособиях по причине отсутствия доходов ей не откажут. Если женщина была беременна 6 месяцев или более в расчётном периоде, то правило нулевого дохода к ней также не будут применять.

