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Мать Тимати рассказала о «Золотом голосе Бурятии»

Мать Тимати рассказала о «Золотом голосе Бурятии»
Общество,  Фото:cj cnhfybws simona280
Симона Юнусова поделилась воспоминаниями о поездке на Байкал

Недавно отдыхавшая на Байкале Симона Юнусова, мать известного российского исполнителя Тимати, рассказала о «Золотом голосе Бурятии». На своей странице в Instagram она опубликовала видео, на котором Надежда Кушнарёва исполняет гимн Бурятии. Она спела без предварительной подготовки в клинике лечебного голодания.

- В Бурятии их называют «семейские», а на Руси - староверы. К сожалению, в этот раз мне не удалось съездить к этим людям в гости и посмотреть, как они живут. Зато в клинике мне посчастливилось познакомиться и услышать Надежду Федосовну Кушнарёву. Её называют «золотым голосом Бурятии». Мы попросили Надежду спеть без подготовки, прямо в клинике на 9 дне голода!!! Кто когда-то проходил лечебное голодание, знают, что силы покидают человека уже на третий день! Что происходит на девятый я не представляю, так как никогда не доходила до этого. Послушайте этот голос!!! – написала Симона Юнусова.

 

В комментариях многие подписчики Симоны остались в восторге от голоса Надежды: «Невероятно красивый голос. У меня внутри аж всё затрепетало», «Обожаю гимн Бурятии», «Ого, и это без подготовки и на девятый день голодания! Какая сильная женщина», «Браво! Дай Бог здоровья!!!», «А какие красивые дома у староверов! Расписные, с резьбой», «Мурашки».

Как сообщал «Байкал-Daily», Бурятию Симона Юнусова посещала первым туристическим чартером зимней чартерной программы Ростуризма. Республика её встретила 35-градусными морозами. 
путешественники семейские

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