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В Улан-Удэ хотят изменить высотные отметки приаэродромной территории

В Улан-Удэ хотят изменить высотные отметки приаэродромной территории
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Проект получил одобрение на местном и региональном уровне

В столице Бурятии планируют изменить высотные отметки приаэродромной территории. Об этом рассказали на итоговом совещании комитета по архитектуре и градостроительству администрации Улан-Удэ.

- Проведена кропотливая работа по изменению высотных отметок третьей зоны приаэродромной территории. Эти изменения позволят застройщикам продолжить строительство и ввод в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского назначения в проблемных в настоящее время зонах города. На сегодня проект, получивший одобрение на местном и региональном уровне направлен на согласование в территориальное управление Росавиации, после чего он будет рассмотрен и утверждён в федеральном агентстве воздушного транспорта, - рассказал председатель комитета Михаил Мясищев.

Среди задач комитета по архитектуре на 2022 год – работа по внесению изменений в генеральный план города и в правила землепользования и застройки, разработка документации по планировке территории, участие в организации работ по разработке дизайн-проектов благоустройства общественных территорий и дворов, организация выбора тематики новогоднего городка-2023, разработка архитектурно-художественной концепции внешнего облика улиц города и многое другое, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

- Отмечу, схема территориального планирования РБ обновляется каждый год, в этом году мы уже запланировали внесение изменений, которые касаются в том числе Улан-Удэ – там будут новые объекты регионального и федерального значения, - отметил на совещании главный архитектор республики Александр Маренич.
Улан-Удэ Бурятия аэродром строительство городское планирование градостроительство

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