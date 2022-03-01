Глава Бурятии: «США всю жизнь видит Советский Союз и Россию как противника»

Алексей Цыденов поднял темы возникновения НАТО, введения антироссийских санкций и текущей ситуации с Украиной



Глава Бурятии Алексей Цыденов на оперативном совещании 28 февраля выступил с речью, где обозначил своё видение происходящего в стране на фоне спецоперации в Украине.



- В необычных условиях проводим оперативку сегодня. Поэтому, уважаемые земляки, я хочу рассказать для начала, что у нас происходит. Небольшой экскурс в историю, чтобы было понятно, что с чем связано. Прошу всех очень внимательно послушать, поскольку вы все руководители, вам так или иначе надо будет к людям обращаться. Большую часть, безусловно все знаете, но всё равно озвучить некоторые вещи нужно, - заявил глава республики.



Дальше Алексей Цыденов представил поэтапный разбор. Приводим дословные выдержки из его прямой речи.



Что такое НАТО



«Нам рассказывают, что НАТО – это оборонительный союз и что это сама добрая организация, которая никого и никогда не обижает. Почему мы так настороженно, даже с опасением относимся к НАТО и почему они держат курс на Восток? НАТО было создано в 1949 году как блок против Советского Союза. После Второй мировой войны произошёл передел мира, и НАТО было создано как блок именно против СССР. Тогда в НАТО было 12 стран, сейчас 30 стран. И НАТО постоянно приближает свою военную инфраструктуру к нашим границам».



Страны, которые подвергались бомбардировкам США



«Стоит всего лишь посмотреть на страны, которые с момента образования НАТО были подвергнуты нападению только со стороны США. Мы не будем трогать страны, где воевала Франция или Великобритания, они сами вводили дополнительные военные действия. Мы остановимся только на США.



Корея, Гватемала, Индонезия, Куба, Конго, Лаос, Вьетнам, Камбоджа. Гватемалу трижды бомбили. Гренада, Ливан, Ливия, Сальвадор, Никарагуа, Иран несколько раз, Панама, Ирак – вообще с 91-го года по 2015-й без остановки, Кувейт, Сомали, Пакистан, Босния, Судан, Афганистан, Югославия, Йемен, Сирия. Постоянная война, постоянное применение силы и абсолютно циничные, беспринципные подходы. Никто, никакие права человека, интересы стран, налогоплательщиков, в принципе не соблюдает, НАТО даже не смотрит. Один сплошной прагматизм и больше ничего. При этом их не останавливает ничто.



Отдельно хочется отметить Югославию – хорошая спокойная европейская страна. Белград стал столицей Сербии, когда ещё США не было, в 400-м году, когда ещё Колумб Америку не открыл. Получили бомбардировку в 1999 году.



Южная Осетия – вы все это помните. Цхинвал – спящий город с мирными жителями разбомбили, даже не заморачивались. Понятно, что это было сделано руками Грузии с подачи и инициативой США. Опять же к вопросу, есть ли какие-то «тормоза» у людей? Нет тормозов и всё это противостояние против России.



Теперь про Россию. Не знаю, знаете ли вы, но США бомбили и Россию в том числе. Когда была Корейская война в 1950 году, пять авиабаз в Приморье просто было разбомблено. Это в истории не преподаётся, но это известный факт. США не останавливается ни перед чем и ни перед кем. Поэтому говорить о том, что нас не коснётся неправильно – коснётся.



Киевский майдан – тоже понимаем, как это было. Как посольство США в принципе организовывала весь этот переворот. Поили народ на площади психотропными веществами. Вы все это знаете, не буду вдаваться в подробности.



Почему Украина вызывает такой интерес у США? Украина была самым развитым регионом, промышленное развитие, народонаселение более 60 миллионов и это была самая сильная часть СССР после России. И понятно, что саму Украину надо было устранить, ну и нас с Украиной стравить. США всю жизнь видит Советский Союз и Россию, как противника. Россия им мешает спокойно спать своим существованием и провокации идут постоянно везде.



Донбасс 8 лет обстреливают, бомбят. 8 лет Донбасс подвергается, в том числе, ковровым бомбёжкам, бомбардировкам кассетными бомбами. Сама Украина бомбила свои города. На детском пляже в момент, когда там были дети разбомбили всё кассетными бомбами. Самое главное пилот видел куда бомбить, первым заходом – увидел, вторым – всё разбомбил.



Я сам лично был на Донбассе в 2015 году, и я понятно, что не участвовал в военных операциях, я занимался восстановлением железных дорог. Разбитые дороги, дома, кафе, заправки – всё в руинах, как будто фильм про вторую мировую войну смотришь. Мужчин на блокпостах не хватало, стояли женщины с автоматами.



Нас это как бы не касается, у нас своих проблем много, но это касается нас непосредственно.



На Одессе останавливаться не буду. Это вопрос готовности властей Украины к убийству, смертям, которые никого не останавливают».



Наличие 10 военных баз на Украине



«Украина ещё не вступила в блок НАТО, а в Украине уже было размещено 10 баз США. Можете посмотреть на военную базу №10 – она самая приближенная к Москве. С этой точки до Москвы 5 минут лёта. На последних этапах полёта засечь эту ракеты можно, но с реагировать уже сложно, если вообще возможно.



А что в нас полетит? Может практически всё. Поскольку США за последние годы вышло из многих соглашений. Например, из договора по «открытому небу», что это значит: когда мы друг над другом летаем, у нас самолёты со спецоборудованием смотрят где и какие объекты расположены. США вышло из этого соглашения, теперь мы мониторить не можем ничего.



Наверняка вы слышали про систему противоракетной обороны (ПРО). Что такое система ПРО? Вся система ядерного паритета основана на одних условиях. Это невосполнимый взаимный ущерб. Они на нас напали, потом мы на них. Обменялись ракетами, бомбами и победителей нет.



Так вот, соглашение о ПРО подразумевало то, что ни мы, ни США не ставят такую противоракетную оборону, которая гарантировала бы защиту. То есть одна страна защищённая, а другая нет. Нарушался стратегический баланс. Если они на нас нападут, мы ответить не сможем. Все наши ракеты будут сбиты на взлёте. США вышли из этого соглашения и вдоль всех границ России устанавливают системы ПРО, блокирующий наш возможный ответный удар. У США началась истерика, когда наш президент показал ракеты, которые обходят эту систему: «Авангард» и «Посейдон». По итогу, для них система ПРО оказалась бессмысленной».



35 бактериологических лабораторий



«Вокруг России, коллеги, на границах с Россией стоит 35 бактериологических лабораторий США. Мы обсуждаем: «Ковид искусственный или не искусственный?» 35 бактериологических лабораторий США вокруг России! В Прибалтике, Грузии, Украине.



А зачем на границе с Россией ставить бактериологические лаборатории? Здесь что? Фон для исследований лучше, и все вирусы вокруг России сосредоточены? Понятно, что нет. Понятно, что это осознанная подготовка к возможному глобальному нанесению урона».



Санкции с марта 2014 года



«Мы всегда были в режиме несправедливых условий взаимной торговли. В России, чтобы выровнять условия взаимной торговли пытались вступить во Всемирную торговую организацию (ВТО). 18 лет мы пытались туда попасть и являемся страной, которая дольше всех в мире, вступившая в ВТО. Почему мы так хотели туда попасть?



Если возьмём 2007 год, когда всё хорошо, цена на нефть высокая, со всем миром дружим, Крымского вопроса нет, Абхазии и Южной Осетии вопросов нет – со всем миром дружим. А при этом на Россию действовало 3,5 тысяч торговых ограничений! Нас постоянно сдерживали. Я вот 10 могу ограничений придумать, понятно, что каждая страна придумывали разные ограничения и суммарно выходит 3,5 тысяч.



Вот мы вступили в ВТО, а США отказались исполнять нормы ВТО. Почему вступали, не понятно. Мы всегда жили в режиме санкций, вот 2014 год – установлен запрет на инфраструктурные, транспортные, энергетические секторы и т.д. Закрыты инвестиции на добычу нефти, газа, минералов. Запрещена поставка оборудования для этих секторов – мы перешли на китайское.



Запрещена покупка более 250 наименований товаров из России, среди которых сырьё, полезные ископаемые, просто зайдите в Википедию и почитайте. Сделано всё, чтобы Россия не развивалась. Обычное экономическое давление, где в первую очередь бьют нефть и газ, которая составляет 40% бюджета нашей страны и это минимум, в разные годы по-разному.



Вот нам говорят, если бы Бурятия все ресурсы торговала сама, то не платили бы никаких налогов в Москву и жили бы классно. Знаете, сколько налогов со всей республики Бурятия заплатили в Москву? Налог на добычу полезных ископаемых, налог на прибыль, НДС и всего вместе – пять миллиардов семьсот. НДС у нас отрицательный, экспорт в основном. Уголь, лес, вертолёт – всё экспорт, и здесь НДС возмещается с федерального бюджета. А приходит к нам в бюджет Бурятии – 60 миллиардов. Пять семьсот млрд уходят, а шестьдесят приходят. И это я не говорю на содержание полиции, судов, федеральных органов, только наш бюджет республиканский. Откуда деньги? Как раз – нефть и газ. Чтобы что-то делать – нужны деньги, вот деньги с экспорта и нам постоянно его обрезают.



Экспорт покрывает «дырки» по пенсионному фонду. Все работающие люди в Бурятии, кто с фонда оплаты труда отчисляет в ПФР, собирает в год – 18 миллиардов рублей пенсионных. А выплачивается – 42 миллиарда рублей, чувствуете разницу? Пенсионный фонд России пополняется не сборами с населения, а дополнительно из бюджета. Общий фонд России – 9 триллионов. 5 триллионов – это сборы, остальные четыре из дополнительного бюджета. Там один триллион примерно даётся за материнский капитал, а основной – это пенсии».



Как жить дальше?



«Что сейчас делать? То, что происходит сейчас с Украиной, зашли туда наши войска и отодвигают военную инфраструктуру, всё сложно. Как работали – так и работаем, как жили – так и живём. Просто работаем на своём месте, каждый как может. Отдельное поручение для всех государственных структур – поддерживать бизнес.



Спокойно работаем, в части работы банковской системы, внутри страны ничего не поменялось. Банки все работают, платежи все идут, ликвидность полная, наличность в полном объёме, в этом плане ничего не поменялось. Вначале у нас был ажиотаж с банкоматами, но сейчас все успокоились и деньги есть везде.



Мы больше будем ориентироваться на Китай и все страны, кто остались в стороне от этой всей украинской тематике. Большой товаропоток будет через нас идти, и мы как Республика Бурятия оказались довольно в выгодном географическом положении.



Что на самом деле сейчас требуется – это поддержка семей, чьи дети, мужья, отцы сейчас защищают нашу страну в таких непростых условиях. Примите благодарность, и надеемся, что все вернутся домой.



Ситуация вынужденная, я специально начал с этого, рассказал все известные истины, которые вы и так всё знаете. Вы люди все умные, информированные, и я просто хочу до всех вас донести, что нас загнали в угол. Нам не оставили вариантов, и пути назад нет. Эту ситуацию нужно довести до конца, обеспечить безопасность сейчас и в долгосрочной перспективе.



Наша задача, чтобы никаких проблем сами себе не создавали и всё нормально работало. Мы со всем справимся. Коллеги, спасибо».

