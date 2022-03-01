В Иркутской области проведут фестиваль «Поющее Приангарье»

Мероприятие пройдёт в новом формате



В Иркутской области начался приём заявок на фестиваль-конкурс хоровых коллективов и вокальных ансамблей «Поющее Приангарье». Мероприятию уже более 20 лет. К 85-летию региона организаторы разработали новый формат проведения.



К участию в фестивале приглашаются любительские коллективы и солисты-вокалисты. «Поющее Приангарье» пройдёт в два этапа. Заявки принимаются до 1 апреля в электронном виде на портале iodnt.ru. Необходимо заполнить форму и прикрепить ссылку на конкурсный видеоматериал.



Рассматриваются любые авторские вокальные аранжировки и переложения. Требования к видеозаписи и другие подробности описаны в положении о проведении фестиваля-конкурса на сайте Иркутского областного дома народного творчества.



По итогам заочного отбора жюри определит лауреатов I, II и III степени. Оценивать будут строй ансамбля и чистоту интонации солиста, динамическое и метроритмическое соответствие; исполнительское мастерство, уровень владения вокальной техникой; художественный образ (соответствие постановки номера содержанию песни, артистичность, выразительность и оригинальность исполнения, эстетика костюмов и реквизита) и сценическую культуру.



Лауреаты I степени станут героями музыкальных видео. Пять клипов будут сняты на песни, выбранные для конкурса. В каждом видеоролике будут фигурировать несколько исполнителей и коллективов. Это позволит создать оригинальную аранжировку предложенных произведений, а совместное музицирование придаст общей композиции особую манеру и колорит. Премьера музыкальных видеоклипов намечена на осень 2022 года.



Возрастное ограничение 6+

