 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

01 марта

28 февраля

Популярное

В Иркутской области проведут фестиваль «Поющее Приангарье»

В Иркутской области проведут фестиваль «Поющее Приангарье»
Общество,  Фото:pixabay.com
Мероприятие пройдёт в новом формате

В Иркутской области начался приём заявок на фестиваль-конкурс хоровых коллективов и вокальных ансамблей «Поющее Приангарье». Мероприятию уже более 20 лет. К 85-летию региона организаторы разработали новый формат проведения.

К участию в фестивале приглашаются любительские коллективы и солисты-вокалисты. «Поющее Приангарье» пройдёт в два этапа. Заявки принимаются до 1 апреля в электронном виде на портале iodnt.ru. Необходимо заполнить форму и прикрепить ссылку на конкурсный видеоматериал.

Рассматриваются любые авторские вокальные аранжировки и переложения. Требования к видеозаписи и другие подробности описаны в положении о проведении фестиваля-конкурса на сайте Иркутского областного дома народного творчества.

По итогам заочного отбора жюри определит лауреатов I, II и III степени. Оценивать будут строй ансамбля и чистоту интонации солиста, динамическое и метроритмическое соответствие; исполнительское мастерство, уровень владения вокальной техникой; художественный образ (соответствие постановки номера содержанию песни, артистичность, выразительность и оригинальность исполнения, эстетика костюмов и реквизита) и сценическую культуру.

Лауреаты I степени станут героями музыкальных видео. Пять клипов будут сняты на песни, выбранные для конкурса. В каждом видеоролике будут фигурировать несколько исполнителей и коллективов. Это позволит создать оригинальную аранжировку предложенных произведений, а совместное музицирование придаст общей композиции особую манеру и колорит. Премьера музыкальных видеоклипов намечена на осень 2022 года.

Возрастное ограничение 6+
фестиваль конкурс Иркутская область вокальный конкурс хоровое пение

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Забайкалье пройдёт чемпионат по бодибилдингу
В Забайкалье пройдёт чемпионат по бодибилдингу
Общество, 01.03.2022
На турнире будут соревноваться в 8 абсолютных первенствах
В Бурятии пройдёт турнир по рыбалке на озере Могой
В Бурятии пройдёт турнир по рыбалке на озере Могой
Общество, 01.03.2022
Сельчан приглашают принять участие
В Улан-Удэ открылась выставка «Живые камни»
В Улан-Удэ открылась выставка «Живые камни»
Общество, 28.02.2022
На представленных экспонатах природа «нарисовала» силуэты различных животных
В Иркутске стартует «Неделя неформального образования»
В Иркутске стартует «Неделя неформального образования»
Общество, 28.02.2022
В её рамках пройдёт более 600 мероприятий
Бурятия приняла участие в медиа-мосте «Сагаалган – в кругу друзей»
Бурятия приняла участие в медиа-мосте «Сагаалган – в кругу друзей»
Общество, 28.02.2022
Участники обменялись опытом и поздравили друг друга творческими номерами
113 школьников в северном районе Бурятии смогут воспользоваться «Пушкинской картой»
113 школьников в северном районе Бурятии смогут воспользоваться «Пушкинской картой»
Общество, 28.02.2022
Они смогут посетить культурные мероприятия Баунтовского района
В ДФО наблюдается миграционный прирост
В ДФО наблюдается миграционный прирост
Общество, 28.02.2022
Наибольший приток населения отмечен в Якутии и Хабаровском крае
Усть-Ордынский гиревик стал призёром первенства России
Усть-Ордынский гиревик стал призёром первенства России
Общество, 28.02.2022
Спортсмен занял третье место в весовой категории 85 кг
В Бурятии появятся новые объекты образования
В Бурятии появятся новые объекты образования
Общество, 28.02.2022
В Еравнинском районе построят школу на 450 мест
В Улан-Удэ завершился финал ДФО по мини-футболу
В Улан-Удэ завершился финал ДФО по мини-футболу
Общество, 28.02.2022
Победителем соревнований стала Гусиноозёрская гимназия
В Ангарске духовой оркестр поздравил с праздником столетнего ветерана
В Ангарске духовой оркестр поздравил с праздником столетнего ветерана
Общество, 28.02.2022
Росгвардейцы исполнили композиции военных лет

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^