Мероприятие пройдёт в новом формате
В Иркутской области начался приём заявок на фестиваль-конкурс хоровых коллективов и вокальных ансамблей «Поющее Приангарье». Мероприятию уже более 20 лет. К 85-летию региона организаторы разработали новый формат проведения.
К участию в фестивале приглашаются любительские коллективы и солисты-вокалисты. «Поющее Приангарье» пройдёт в два этапа. Заявки принимаются до 1 апреля в электронном виде на портале iodnt.ru. Необходимо заполнить форму и прикрепить ссылку на конкурсный видеоматериал.
Рассматриваются любые авторские вокальные аранжировки и переложения. Требования к видеозаписи и другие подробности описаны в положении о проведении фестиваля-конкурса на сайте Иркутского областного дома народного творчества.
По итогам заочного отбора жюри определит лауреатов I, II и III степени. Оценивать будут строй ансамбля и чистоту интонации солиста, динамическое и метроритмическое соответствие; исполнительское мастерство, уровень владения вокальной техникой; художественный образ (соответствие постановки номера содержанию песни, артистичность, выразительность и оригинальность исполнения, эстетика костюмов и реквизита) и сценическую культуру.
Лауреаты I степени станут героями музыкальных видео. Пять клипов будут сняты на песни, выбранные для конкурса. В каждом видеоролике будут фигурировать несколько исполнителей и коллективов. Это позволит создать оригинальную аранжировку предложенных произведений, а совместное музицирование придаст общей композиции особую манеру и колорит. Премьера музыкальных видеоклипов намечена на осень 2022 года.
Возрастное ограничение 6+
В Иркутской области проведут фестиваль «Поющее Приангарье»
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