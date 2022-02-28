Наибольший приток населения отмечен в Якутии и Хабаровском крае
Ход реализации проектов, направленных на прекращение в срок до 2035 года миграционного оттока населения с Дальнего Востока, обсуждался в ходе совещания по подведению итогов работы в 2021 году и приоритетным задачам на 2022 год. В мероприятии приняли участие главы дальневосточных регионов, руководство Минвостокразвития России, институты развития.
С 2013 года по 2020 год отток населения сократился более, чем в 2,5 раза. А за 11 месяцев 2021 года миграционный прирост на Дальнем Востоке составил 5,5 тыс. человек. Прирост населения, по данным федеральной службы государственной статистики (Росстата), зафиксирован в пяти дальневосточных регионах.
Наибольший приток населения отмечен в Якутии. Число прибывших в регион превысило число уехавших на 7,65 тыс. человек. Прирост миграционного потока в Якутии составил 84,7%, что более чем в 3 раза опережает среднероссийские темпы (по России – прирост 26%). Также республика стала лидером и по естественному приросту населения на Дальнем Востоке. В Якутии самый высокий показатель продолжительности жизни среди субъектов ДФО – 71,1 год, и самый низкий показатель смертности –10,8 на одну тысячу человек.
На втором месте находится Хабаровский край (+5,66 тыс. человек), в котором впервые за десять лет отмечен миграционный прирост населения. Положительные итоги миграции населения фиксируются на Камчатке (+1,93 тыс. человек), Чукотке (+0,6 тыс. человек) и в Сахалинской области (+0,8 тыс. человек).
Миграционный прирост объясняется возрастающим интересом к Дальнему Востоку со стороны специалистов из различных отраслей. Сегодня в регионах ДФО реализуется более 2,6 тыс. инвестиционных проектов на территориях опережающего развития и в свободном порту Владивосток. Об этом сообщает пресс-служба министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.
В ДФО наблюдается миграционный прирост
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