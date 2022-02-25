Строительством ледяного спуска он занимался в свободное время
В Джидинском районе Бурятии пепутат сельского поселения «Булыкское» Василий Бриков, используя естественную возвышенность, организовал «микробобслейную» трассу. Для этого Василию Ивановичу понадобился только снег и вода, которого нынче в избытке, сообщает газета «Джидинка».
Василий Бриков в своё свободное время занимался строительством ледяного спуска один.
- Развлечение сразу же понравилось булыкской детворе. Причём, по задумке автора горки, это должен быть не просто спуск, а с разворотом. В первый же день дети катались допоздна. И, как утверждают очевидцы, даже катались с фонариками уже в темноте, - отмечает местная газета.
Глава поселения Ирина Якимова рассказала, что даже многие взрослые не удержались и покатались на бобслейной трассе.
Как ранее сообщал «Байкал-Daily», за прививку от ковида в этом районе дадут денежный приз.
«Бобслейную» трассу сделал сельский депутат в Бурятии
Общество, Фото:
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