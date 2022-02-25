В марте состоятся отборочные соревнования на кубок мира по ледовому гольфу
В Иркутской области пройдёт «Ice golf Baikal World Patt 2022» (Мировой пат на льду). Турнир по ледовому гольфу станет отборочными соревнованиями кубка мира 2023 года.
Соревнования состоятся на льду Байкала в Листвянке с 5 по 6 марта. Выход на лёд с набережной у дайвинг центра «Три измерения».
4 марта ожидается заезд участников. 5 марта пройдут регистрация участников на месте проведения соревнований, церемония открытия и первый игровой раунд. 6 марта состоится второй игровой раунд, а также подведение итогов, награждение призёров и вручение именных сертификатов. Об этом сообщает федерация гольфа Иркутской области.
Возрастное ограничение 0+
На льду Байкала сыграют в гольф
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Свалка находится на площади 20 гектаров
Участницам предстоит состязаться в ловле на мормышку со льда
В марте состоятся отборочные соревнования на кубок мира по ледовому гольфу
В Улан-Удэ днём -4 градуса
Участники конкурсов смогут выиграть барана, полтуши свиньи и другие ценные призы
Идёт сбор продуктовых наборов для старшего поколения
Также с 3 по 6 марта будет ограничена продажа алкоголя
Детей познакомили с историей города и его достопримечательностями
Школы Тунки и Оки получат шахматные комплекты и электронные часы
Цирковые артисты приняли участие в фестивале «Золотой слон»
Конференция была посвящена поэту и журналисту Мэлсу Самбуеву
В фонд нацмузея было передано более 60 экспонатов
Финал соревнований пройдёт в Ангарске
За несколько дней толщина льда может сократиться в два раза
В торжественных мероприятиях принял участие Алексей Цыденов