На льду Байкала сыграют в гольф

В марте состоятся отборочные соревнования на кубок мира по ледовому гольфу



В Иркутской области пройдёт «Ice golf Baikal World Patt 2022» (Мировой пат на льду). Турнир по ледовому гольфу станет отборочными соревнованиями кубка мира 2023 года.



Соревнования состоятся на льду Байкала в Листвянке с 5 по 6 марта. Выход на лёд с набережной у дайвинг центра «Три измерения».



4 марта ожидается заезд участников. 5 марта пройдут регистрация участников на месте проведения соревнований, церемония открытия и первый игровой раунд. 6 марта состоится второй игровой раунд, а также подведение итогов, награждение призёров и вручение именных сертификатов. Об этом сообщает федерация гольфа Иркутской области.



Возрастное ограничение 0+

