Тува примет чемпионат и первенство России по сумо

Соревнования пройдут с 25 по 28 февраля



С 25 по 28 февраля впервые в Кызыле пройдёт чемпионат и первенство России по сумо среди мужчин и женщин. Лучшие сумотори из 20 регионов страны будут оспаривать право войти в состав сборной России для участия в международных соревнованиях. Соревнования состоятся в спорткомплексе «Субедей».



Борцы, тренеры и судьи соревнований, а также организаторы спортивного события пройдут ПЦР-тестирование за 48 часов до начала состязаний. Допуск к месту соревнований будет осуществляться после измерения температуры тела, при строгом соблюдение масочного режима. Также будет производиться обработка и дезинфекция всех помещений места проведения чемпионата и первенства.



За схватками борцов зрители смогут наблюдать в эфире прямой трансляции, сообщает официальный портал Республики Тыва.



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