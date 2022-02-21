Соревнования пройдут с 25 по 28 февраля
С 25 по 28 февраля впервые в Кызыле пройдёт чемпионат и первенство России по сумо среди мужчин и женщин. Лучшие сумотори из 20 регионов страны будут оспаривать право войти в состав сборной России для участия в международных соревнованиях. Соревнования состоятся в спорткомплексе «Субедей».
Борцы, тренеры и судьи соревнований, а также организаторы спортивного события пройдут ПЦР-тестирование за 48 часов до начала состязаний. Допуск к месту соревнований будет осуществляться после измерения температуры тела, при строгом соблюдение масочного режима. Также будет производиться обработка и дезинфекция всех помещений места проведения чемпионата и первенства.
За схватками борцов зрители смогут наблюдать в эфире прямой трансляции, сообщает официальный портал Республики Тыва.
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Тува примет чемпионат и первенство России по сумо
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