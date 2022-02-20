Бурятская спортсменка завоевала серебро на первенстве мира по тайскому боксу

В финале Екатерина Карнакова уступила сопернице из Бельгии



Спортсменка из Бурятии Екатерина Карнакова завоевала серебряную медаль первенства Европы по тайскому боксу.



- Финальный поединок Екатерины с представительницей Бельгии Сарой Пиччирильо завершился в пользу соперницы. Поздравляем Екатерину и тренера Баира Санжимитыпова с серебряной медалью международного уровня! – сообщили в минспорта республики.



Соревнования проходили в Турции.

