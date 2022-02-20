В финале Екатерина Карнакова уступила сопернице из Бельгии
Спортсменка из Бурятии Екатерина Карнакова завоевала серебряную медаль первенства Европы по тайскому боксу.
- Финальный поединок Екатерины с представительницей Бельгии Сарой Пиччирильо завершился в пользу соперницы. Поздравляем Екатерину и тренера Баира Санжимитыпова с серебряной медалью международного уровня! – сообщили в минспорта республики.
Соревнования проходили в Турции.
Бурятская спортсменка завоевала серебро на первенстве мира по тайскому боксу
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