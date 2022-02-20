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Бурятская спортсменка завоевала серебро на первенстве мира по тайскому боксу

Бурятская спортсменка завоевала серебро на первенстве мира по тайскому боксу
Общество,  Фото:скриншот
В финале Екатерина Карнакова уступила сопернице из Бельгии

Спортсменка из Бурятии Екатерина Карнакова завоевала серебряную медаль первенства Европы по тайскому боксу.

- Финальный поединок Екатерины с представительницей Бельгии Сарой Пиччирильо завершился в пользу соперницы. Поздравляем Екатерину и тренера Баира Санжимитыпова с серебряной медалью международного уровня! – сообщили в минспорта республики.

Соревнования проходили в Турции. 
тайский бокс медаль

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