В Иркутске пройдут окружные и всероссийские соревнования по дзюдо

В турнирах примут участие спортсмены Урала, Сибири и Дальнего Востока



В Иркутске в спорткомплексе «Байкал-Арена» пройдут два турнира по дзюдо. 18 февраля состоится первенство Сибирского федерального округа среди юниоров и юниорок до 23 лет. А затем с 19 по 20 февраля будут проведены VIII всероссийские соревнования на призы спортивного клуба «Дзюдоист».



В первенстве СФО примут участие дзюдоисты Новосибирской, Кемеровской, Томской областей, Красноярского, Алтайского краёв и других сибирских регионов. Юниоры до 23 лет будут выступать в семи весовых категориях: 60, 66, 73, 81, 90, 100 кг и свыше 100 кг. Для юниорок предусмотрены следующие весовые категория: 48, 52, 57, 63, 70, 78 кг и свыше 78 кг.



Как рассказал президент Иркутской областной федерации дзюдо Алексей Бовольский, первенство Сибири является отборочным. По его итогам будет сформирована сборная команда Сибирского федерального округа для участия в первенстве России по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет, которое планируется провести 4-7 апреля в Тюмени.



VIII всероссийские соревнования по дзюдо на призы спортивного клуба «Дзюдоист» являются личными и командными. К участию в соревнованиях допускаются юноши и девушки до 15 лет (2008-2009 г.р.), имеющие уровень спортивной подготовки не ниже второго юношеского разряда. Юноши за медали будут бороться в следующих весовых категориях: 38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, 73 кг и свыше 73 кг. У девушек: 32, 36, 40, 44, 48, 52, 57, 63 кг и свыше 63 кг. Ожидается, что в турнире будут участвовать спортсмены из регионов Урала, Сибири и Дальнего Востока. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.



Возрастное ограничение 6+

