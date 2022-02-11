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В Бурятии увеличат число диспетчеров пожарных частей

В Бурятии увеличат число диспетчеров пожарных частей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Соответствующие изменения утвердило правительство республики

В Бурятии расширят диспетчерские службы пожарных частей.

Соответствующие изменения внесены в постановление правительства Бурятии № 528 «О создании государственного казенного учреждения «Противопожарная служба». Изменения касаются укомплектования подразделений государственной противопожарной службы, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

В связи с принятием нового федерального закона, полномочия по тушению ландшафтных пожаров, за исключением тушения пожаров на землях лесного фонда, землях обороны и безопасности, землях особо охраняемых природных территорий, возложены на противопожарную службу регионов.

В связи с этим возникла необходимость в доведении дежурных караулов подразделений противопожарной службы Бурятии до полного состава. До 2026 года включительно планируется поэтапно создать 80 единиц для должностной категории «диспетчер» по всей республике.


- При возникновении пожара требуется принимать поступающую информацию о пожарах и незамедлительно, а также своевременно передавать информацию в необходимые службы взаимодействия: Центральный пункт пожарной связи, РЭС, добровольную пожарную команду и т.д. Далее, необходимо координировать силы, привлечённые для ликвидации пожара, что и должен делать диспетчер. От этого зависят оперативность реагирования подразделений, степень рисков, последствий и потерь, - отметил заместитель руководителя республиканского агентства ГО и ЧС Евгений Радикальцев.

Только за последние пять лет подразделения государственной противопожарной службы Бурятии совершили более 47 тысяч выездов на различные возгорания, из них более четырёх тысяч выездов - на бытовые пожары; более восьми тысяч выездов - на загорания сухой травы. При этом в республике ежегодно возникают угрозы перехода природных пожаров на населённые пункты.

В 2021 году в Бурятии было определено 320 территорий населенных пунктов, организаций отдыха детей, садоводства и огородничества, подверженных угрозе перехода лесных и других ландшафтных пожаров. На сегодняшний день всеми видами пожарной охраны взят под защиту 631 населённый пункт.


пожарные

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