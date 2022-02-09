В Бурятии водители жалуются на перевозчиков угля

Машины жителей республики оказываются повреждены из-за недобросовестных водителей



Жители Бурятии возмущены недобросовестными водителями, которые перевозят уголь между городами. На большой скорости не накрытый пологом уголь вылетает из кузовов грузовиков. Куски угля прилетают в едущие рядом машины. Недобросовестность перевозчиков, которым всего лишь нужно накрывать уголь, бьёт по кошельку и настроению других автомобилистов.



Ненакрытый кузов удалось запечатлеть одному мужчине, который недавно совершал поездку между населёнными пунктами. Недовольный водитель отправил крик души в паблик uu_news.



- Первый случай произошел с моим знакомым. Второй уже со мной. Проблема заключается в большегрузах, которые перевозят уголь в Улан-Удэ (предположительно). Нарушают правила перевозки, а именно не накрывают груз, из-за чего 23 декабря 2021 года и 5 февраля 2022-го произошло ДТП с повреждением автомашин углем. Который выпадает из кузова большегруза, - написал возмущенный водитель.



Другие автомобилисты активно поддержали заявление автора.



«Вот-вот, прям с языка сняли и по городу тоже самое», «Давно принимать по ним меры, деньги делают, а за чужое имущество не беспокоятся.», «Так же было, в сторону Гусинки ехал, дул ветер, с него как полетело», - добавили пользователи.



Комментаторы отмечают, что аналогичная ситуация происходит на дорогах с гравием, песком и даже дровами.



«Такая же ситуация и с дровами», «Тоже так же было, ещё и гравий везут не укрывая, также камушки прилетают! Теперь стекло лобовое в паутинке и полоске!», «Также и по городу перевозят! И песок, и мусор!» - не скрывают недовольство жители Бурятии.



