Путину доложили о проблеме дозвона в поликлиники Бурятии





Он отметил, что частично проблема ушла внутрь: люди дозваниваются, однако 25 процентов опрошенных говорят о том, что, дозвонившись, они не смогли пригласить врача, или не доехала скорая, или не привезли бесплатное лекарство на дом.







Владимир Путин выслушал доклад общественника и дал поручение зампреду правительства РФ Татьяне Голиковой.



- Татьяна Алексеевна - это как раз та самая обратная связь, которая нам всем так нужна, для того чтобы поднять на нужный нам качественный уровень всю работу системы здравоохранения по борьбе с ковидом. Поэтому я просил бы вас напрямую получать эту информацию и соответствующим образом на неё реагировать, - сказал Путин.







26 января Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл совещание с членами правительства России. Начать встречу президент предложил с актуальной темы о ситуации с коронавирусом.Руководитель исполкома Общероссийского общественного движения «Народный фронт» Михаил Кузнецов доложил президенту о проблемах, с которыми сталкиваются жители регионов. Он остановился на качестве работы колл-центров в поликлиниках и отделениях скорой помощи. Бурятия вошла в число 12 регионов, где call-центры оказались перегружены.- На сегодняшний день мы проверяем скорую, 122 и поликлинические колл-центры – все три категории. Среднее время дозвонов в скорую сейчас составляет три минуты. Среднее время дозвона на 122 составляет две минуты. Что касается поликлинических колл-центров (а это очень востребованная история, потому что люди часто звонят в свою близлежащую поликлинику), средняя время дозвона здесь составляет три минуты. Однако у нас есть 12 регионов, где прошла перегрузка, и мы просто не смогли дозвониться. Мы проверяем пять поликлиник на регион, выборочно. Эти 12 регионов: Амурская область, Еврейская область, Камчатка, Курская, Ленинградская области, Бурятия, Хакасия, Саратов, Сахалин, Ставрополь, Томск и Ярославль, – здесь явно нагрузка увеличилась, и коллегам нужно отдельное внимание уделить, - доложил Кузнецов.Проблему предложили решить смс-оповещением.- Что мы пытаемся здесь сделать? Мы договорились с правительством, и все, кто позвонил на 122, будут получать смс-сообщение, где они будут отвечать на вопрос «решена ваша проблема или нет». Мы будем её анализировать и вместе с минздравом стараться уже дальше помогать, - заключил Кузнецов.