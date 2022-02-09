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В Бурятии начала снижаться заболеваемость коронавирусом

В Бурятии начала снижаться заболеваемость коронавирусом
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Летальные исходы по-прежнему происходят ежедневно

В Бурятии понемногу снижается заболеваемость коронавирусом. За минувшие сутки ковид выявили у 1562 жителей. Это на 39 меньше, чем днём ранее.

Заболеваемость резко взлетела в 20-х числах января на фоне прихода в Бурятию более заразного, чем предыдущие штаммы, «омикрона». До этого долгое время суточный прирост был ниже 300 заражённых. 22 января произошёл резкий рост – 353 заражённых (был побит рекорд летней третьей волны коронавируса). На следующий день, 23 января, уже стало 503 заболевших, 24 января – 527, 25 января – 631, 26 января – 829, 27 января – 1153, 28 января – 1407, 29 января – 1513, 30 января – 1579, 31 января – 1536, 1 февраля – 1603, 2 февраля – 1615, 3 февраля новый рекорд (который пока держится) – 1634, 4 февраля – 1627, 5 февраля было снижение – 1523, 6 февраля – 1632, 7 февраля – 1601, и вот накануне, 8 февраля – уже чуть более 1,5 тысяч заражённых.

Общее число случаев заражений коронавирусом только накануне превысило отметку в 100 тысяч, а на сегодня уже больше 102 тысяч, а именно 102 580. Из них 47% (47 826) приходится на жителей Улан-Удэ.

Количество выздоровевших ежедневно исчисляется сотнями. Накануне вылечился 901 пациент. Дополнительно снят с наблюдения 2701 человек.

Умерли за минувшие сутки восемь больных коронавирусом, все они были старше 65 лет. Отметим, позавчера было десять умерших. Вообще же летальные исходы долгое время фиксируют ежедневно, исключением было лишь 29 января (в тот день никто из пациентов не умер).

За всё время коронавирус унёс жизни 2670 жителей Бурятии.

На утро 9 февраля в стационарах получают лечение 1999 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. За предыдущие сутки госпитализированы 239 человек. Отметим, свободно сейчас почти 500 ковидных коек.

В отделениях реанимации находятся 147 пациентов (+5 за сутки). Из них более 90 старше 65 лет. На ИВЛ – 68 человек.

На амбулаторном лечении и наблюдении находятся 30 918 человек.

В Бурятии завершили первичную вакцинацию от коронавируса 460 683 человек. Повторную вакцинацию начали 125 769 жителей.

На днях заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Бурятии Елена Кузьмина сообщила, что ограничительные меры смягчат, когда прекратится рост заболеваемости, а ситуация стабилизируется.

Впрочем, одна мера уже снята, а именно разрешили возобновить работу учреждениям дополнительного образования.

В России теперь действуют новые правила выписки для болевших COVID-19. Больничный лист закрывают после семи дней, если пациент больше не имеет симптомов болезни. Для выписки больше не надо предоставлять отрицательный ПЦР-тест. Это сделано, поскольку инфицированные «омикроном» легче переносят заболевание. Сейчас около 80% случаев COVID-19 вызвано этим штаммом, пояснял главный санврач по Бурятии Сергей Ханхареев.

В Бурятию поступила вакцина от коронавируса для подростков. И, как выяснилось, на неё высокий спрос: количество желающих превысило имеющееся количество доз.

Одними из первых вакцину для подростков «Спутник М» поставили дети главы Бурятии Алексея Цыденова – 16-летний сын и 12-летняя дочь.

- Поскольку я призываю всех жителей республики пройти вакцинацию - сам прохожу, дети мои проходят. Мы это делаем, чтобы последствия вируса были минимальные, чтобы не было тяжёлых последствий, если заболеем. В том числе это и для того, чтобы наша система здравоохранения не испытывала нагрузки при росте заболеваемости. Вакцина – на сегодняшний день единственный вариант максимально обезопаситься, - отметил Алексей Цыденов.

В БСМП рассказали о трёх пациентках – родных сестрах в возрасте 81 до 91 года, которые вместе лечились от коронавируса. 
коронавирус профилактика

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