В нацпарке в Забайкалье рассказали, зачем подкармливать кабанов

Общество, Фото: национальный парк "Чикой"

Кабанчиков регулярно подкармливают крупами и жмыхом



На территории национального парка «Чикой» осенью 2021 года оборудовано четыре подкормочные площадки. Сейчас началась подкормка кабанов, - сообщили на официальном портале Забайкальского края.



В нацпарке поделились, зачем же нужна прикормка диких животных.



- Зимой при недостатке естественных кормов животные голодают. А в сильные морозы при глубоком промерзании почвы и при высоком снежном покрове добывать корм становится еще труднее. Например, кабаны начинают поедать всевозможные малочисленные корма, такие как грибы трутовики, лишайники, лежащие под снегом листья. В этом случае для поиска кормов им приходится затрачивать много энергии, совершая большие переходы. В итоге найденного за сутки корма не хватает для компенсации расхода энергии. Животные быстро худеют, снижается плодовитость самок, а часть из них, в основном еще не окрепший молодняк, гибнет от истощения. Поэтому в национальном парке «Чикой» ведется подкормка кабанов на специальных подкормочных площадках», - рассказали в пресс-службе нацпарка.



Подкормка кабанов на территории национального парка ведётся регулярно. Для этого обычно выкладывают зерновые отходы, овес, кукурузу, жмых. В летний период сотрудники парка засеивают 3,6 гектара кормовых полей.

