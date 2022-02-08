Кабанчиков регулярно подкармливают крупами и жмыхом
На территории национального парка «Чикой» осенью 2021 года оборудовано четыре подкормочные площадки. Сейчас началась подкормка кабанов, - сообщили на официальном портале Забайкальского края.
В нацпарке поделились, зачем же нужна прикормка диких животных.
- Зимой при недостатке естественных кормов животные голодают. А в сильные морозы при глубоком промерзании почвы и при высоком снежном покрове добывать корм становится еще труднее. Например, кабаны начинают поедать всевозможные малочисленные корма, такие как грибы трутовики, лишайники, лежащие под снегом листья. В этом случае для поиска кормов им приходится затрачивать много энергии, совершая большие переходы. В итоге найденного за сутки корма не хватает для компенсации расхода энергии. Животные быстро худеют, снижается плодовитость самок, а часть из них, в основном еще не окрепший молодняк, гибнет от истощения. Поэтому в национальном парке «Чикой» ведется подкормка кабанов на специальных подкормочных площадках», - рассказали в пресс-службе нацпарка.
Подкормка кабанов на территории национального парка ведётся регулярно. Для этого обычно выкладывают зерновые отходы, овес, кукурузу, жмых. В летний период сотрудники парка засеивают 3,6 гектара кормовых полей.
В нацпарке в Забайкалье рассказали, зачем подкармливать кабанов
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