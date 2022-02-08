Культурное событие проведут в конце мая
Забайкальский международный кинофестиваль пройдёт в Чите с 26 по 29 мая. Культурное событие в девятый раз соберёт всеми любимых актёров театра и кино, режиссёров, деятелей кинематографа.
- В этом году мы хотим привлечь к нашему кинособытию молодое поколение. В программе будет представлено актуальное, молодёжное, разножанровое кино. Гости кинофестиваля смогут принять участие в диалоге с создателями фильмов, что позволит молодежи ещё лучше понять главные темы и идеи кино, - рассказал президент Забайкальского международного кинофестиваля, народный артист РСФСР Александр Михайлов.
Как сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края, кинопрограммы фестиваля будут также отражать тематику Года культурного наследия народов России. Программа предусматривает мастер-классы, выездные творческие встречи на региональных площадках, питчинг кинопроектов Забайкальского края в рамках бизнес-программы, конкурс сценариев и «Ночь короткого метра».
- Наша команда активно работает над тем, чтобы провести все мероприятия Забайкальского международного кинофестиваля в полном объёме. Надеемся, что в этом году эпидемическая ситуация в стране не помешает выполнению нашей амбициозной цели: продемонстрировать зрителям Забайкалья лучшие фильмы со всего мира. По традиции мы проведём киносмотры, церемонии открытия и закрытия, а также творческие встречи с артистами и спектакли, - рассказал председатель организационного комитета Виктор Шкулёв.
Чита вновь примет Забайкальский международный кинофестиваль
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