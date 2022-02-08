 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

08 февраля

07 февраля

Популярное

В Бурятии благоустроят более 200 детских и спортивных площадок

В Бурятии благоустроят более 200 детских и спортивных площадок
Общество,  Фото:pixabay.com
Работы завершат до 1 декабря

В Бурятии стартовал пилотный проект «1000 дворов». Строительство площадок для игр и занятий спортом реализуют за счёт единой дальневосточной субсидии.

На сегодняшний день перечень дворовых территорий, который будет благоустроен по программе «1000 дворов» уже определён. Всего в регионе будет возведено 248 новых игровых площадок. Такие объекты появятся в каждом муниципальном образовании. Работы по благоустройству планируют начать не позднее середины мая, а завершить до 1 декабря.

- На реализацию новой программы – «1000 дворов» республика получит 849 миллионов рублей из федерального бюджета. В проекте могут участвовать муниципальные образования с количеством населения свыше 500 человек. Таким образом в Бурятии примут участие 190 населённых пунктов, - рассказал министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин.

Минстроем Бурятии совместно с центром компетенции городской среды уже разработаны типовые проекты, которые будут применяться при строительстве новых площадок.

- Нами разработано 4 типовых решения, по которым будут благоустраиваться дворовые территории. Первое типовое решение – это проект «Минимал», который включает в себя детскую зону для детей до 3 лет, детскую зону до 14 лет, спортивную зону и зону тихого отдыха. Второй проект – это «Медиум», в него уже включается зона для игры в мяч, а также инклюзивная зона. Третий проект – «Максимал». Здесь мы предлагаем включить помимо всего прочего памп-трек- это специальная велосипедная трасса. И четвертый – это «Супер Макси» будет включать все вышеперечисленные зоны», - отметила руководитель центра компетенции по вопросам городской среды Ирина Ахандаева.

Функциональное наполнение каждой площадки будет проходить обязательное согласование с жителями. К примеру, какое планируют установить игровое оборудование на объекте будут решать именно жители, сообщает пресс-служба министерства строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса РБ.
Бурятия благоустройство дворовые территории спорт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Забайкалье объявлен конкурс на должность директора кинокомпании
В Забайкалье объявлен конкурс на должность директора кинокомпании
Общество, 08.02.2022
Заявления от претендентов принимаются по 14 февраля включительно
В Бурятии начались сборы резервистов
В Бурятии начались сборы резервистов
Общество, 08.02.2022
Они продлятся по 10 февраля
Бурятский цирк выступит в Санкт-Петербурге
Бурятский цирк выступит в Санкт-Петербурге
Общество, 08.02.2022
Жители города на Неве увидят «Легенды Байкала»
Праздничные представления в честь Сагаалгана стартовали в Бурдраме
Праздничные представления в честь Сагаалгана стартовали в Бурдраме
Общество, 08.02.2022
Вот уже 33 года, начиная с 1989 года, Бурятский театр драмы является центром светского притяжения в Сагаалган
Оценивать нуждаемость для соцвыплат будут по-новому
Оценивать нуждаемость для соцвыплат будут по-новому
Общество, 08.02.2022
Изменения вступят в силу в апреле
В Иркутской области создали карту опасных мест
В Иркутской области создали карту опасных мест
Общество, 08.02.2022
На ней указаны объекты, представляющие опасность для несовершеннолетних
Улан-удэнцев опрашивают о проблеме с безнадзорными собаками
Улан-удэнцев опрашивают о проблеме с безнадзорными собаками
Общество, 08.02.2022
Горожан приглашают высказаться об эффективности закона об ответственном обращении с животными
Составлен портрет дальневосточных призывников
Составлен портрет дальневосточных призывников
Общество, 08.02.2022
Большинство из новобранцев учились и работали
5600 жителей Иркутской области расселят из ветхого и аварийного жилья
5600 жителей Иркутской области расселят из ветхого и аварийного жилья
Общество, 08.02.2022
На переселение предусмотрено более 3,8 млрд рублей
В Улан-Удэ стартовала акция «Дарите книги с любовью!»
В Улан-Удэ стартовала акция «Дарите книги с любовью!»
Общество, 08.02.2022
Собранные книги подарят библиотекам спецшкол
На самой высокой точке Бурятии водрузили «Хии морин»
На самой высокой точке Бурятии водрузили «Хии морин»
Общество, 08.02.2022
Обряд провели ламы Иволгинского и Окинского дацанов
Братский саночник занял третье место на первенстве мира
Братский саночник занял третье место на первенстве мира
Общество, 08.02.2022
Спортсмен выступал на соревнованиях по натурбану среди юниоров
В Бурятии наградили лауреатов госпремий
В Бурятии наградили лауреатов госпремий
Общество, 08.02.2022
Церемония прошла в режиме онлайн

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^