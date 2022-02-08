В Бурятии благоустроят более 200 детских и спортивных площадок

Работы завершат до 1 декабря
В Бурятии стартовал пилотный проект «1000 дворов». Строительство площадок для игр и занятий спортом реализуют за счёт единой дальневосточной субсидии.
На сегодняшний день перечень дворовых территорий, который будет благоустроен по программе «1000 дворов» уже определён. Всего в регионе будет возведено 248 новых игровых площадок. Такие объекты появятся в каждом муниципальном образовании. Работы по благоустройству планируют начать не позднее середины мая, а завершить до 1 декабря.
- На реализацию новой программы – «1000 дворов» республика получит 849 миллионов рублей из федерального бюджета. В проекте могут участвовать муниципальные образования с количеством населения свыше 500 человек. Таким образом в Бурятии примут участие 190 населённых пунктов, - рассказал министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин.
Минстроем Бурятии совместно с центром компетенции городской среды уже разработаны типовые проекты, которые будут применяться при строительстве новых площадок.
- Нами разработано 4 типовых решения, по которым будут благоустраиваться дворовые территории. Первое типовое решение – это проект «Минимал», который включает в себя детскую зону для детей до 3 лет, детскую зону до 14 лет, спортивную зону и зону тихого отдыха. Второй проект – это «Медиум», в него уже включается зона для игры в мяч, а также инклюзивная зона. Третий проект – «Максимал». Здесь мы предлагаем включить помимо всего прочего памп-трек- это специальная велосипедная трасса. И четвертый – это «Супер Макси» будет включать все вышеперечисленные зоны», - отметила руководитель центра компетенции по вопросам городской среды Ирина Ахандаева.
Функциональное наполнение каждой площадки будет проходить обязательное согласование с жителями. К примеру, какое планируют установить игровое оборудование на объекте будут решать именно жители, сообщает пресс-служба министерства строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса РБ.
В Бурятии благоустроят более 200 детских и спортивных площадок
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