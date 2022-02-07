Школьники Бурятии заняли призовые места во всероссийском конкурсе

Общество, Фото: пресс-служба минобрнауки РБ

Одним из победителей стал одиннадцатиклассник из Улан-Удэ



Со 2 по 4 февраля в Москве состоялся финал всероссийского конкурса научно-исследовательских работ имени Д.И. Менделеева, по итогам которого школьники Бурятии заняли призовые места.



Николай Ф., ученик 11-го класса лицея №27 города Улан-Удэ, занял первое место с научно-исследовательской работой «К экологии некрофагов в сосновом лесу п. Восточный г. Улан-Удэ (на примере джунгарского хомяка)». Николай обучается в Доме научной коллаборации (ДНК) Бурятского госуниверситета по направлению «Биология 21 века» под руководством кандидата биологических наук, педагога дополнительного образования ДНК Оюны Доржиевой.



Ещё одним призером конкурса стал Кирилл Д., ученик 10-го класса Турунтаевской районной гимназии. Он занял третье место с научно-исследовательской работой «Определение влияния ультрафиолетового излучения на мезенхимальные стволовые клетки человека в экспериментах invitro». Кирилл проходит обучение в ДНК второй год по направлению «Биотехнологическое моделирование в медицине» под руководством кандидатов биологических наук, преподавателей медицинского института БГУ, педагогов дополнительного образования ДНК Арюны Цыбденовой и Юлии Капустиной, а также Ольги Воротниковой, преподавателя Турунтаевской районной гимназии. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования РБ.

