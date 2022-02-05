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Глава Бурятии: «Поддержка бизнеса и аграриев будет увеличена»

Глава Бурятии: «Поддержка бизнеса и аграриев будет увеличена»
Общество,  Фото:страница Алексея Цыденова
Алексей Цыденов поделился итогами встречи с предпринимателями

На этой неделе глава Бурятии провёл встречу с бизнесом. Он посетил республиканское предприятие по сборке сельхозтехники и производству комплектующих «Трактор 03». Проект по сборке тракторных погрузчиков был начат всего полгода назад при поддержке из республиканского бюджета. В дальнейшем здесь планируется начать сборку роторных косилок, а в перспективе крупно узловую сборку тракторов «Беларус».


О принятых решениях руководитель региона Алексей Цыденов написал на своей странице в соцсети.

- Во-первых, принято решение увеличить на 60 млн рублей объём субсидирования нашим сельхозпроизводителям, которые покупают сельхозтехнику. Мы продумаем стимулирующие для того, чтобы приоритет отдавался технике, произведённой в Бурятии. Во-вторых, вчера на встрече с предпринимателями Минэк Бурятии внёс предложения увеличить на 60 млн рублей объем господдержки малому бизнесу. Сейчас идёт работа по внесению корректировок в бюджет, планируется, что средства будем направлять на льготные кредиты под модернизацию производства. Вчера наш предприниматель Вячеслав Покацкий на своём примере рассказал об эффективности такого инструмента господдержки. Его компания по производству экспресс-тестов «Рапид БИО» после получения льготного кредита увеличила штат сотрудников с 60 до 300 человек и в разы нарастила объёмы производства, - написал глава Бурятии.

Предприниматели на встрече рассказали о той помощи, которая позволила им пережить самые сложные времена пандемии. За последние два года из федерального и республиканского бюджетов на поддержку малого и среднего предпринимательства (МСП0 было направлено почти 17 миллиардов рублей, из них из республиканского бюджета - более 3,4 миллиарда.


- Вместе с тем бизнес отмечает, что экономическая активность восстановилась не во всех сферах, предприниматели попросили продлить в 2022 году некоторые меры поддержки. Мы вместе с правительством посмотрим, какие решения можно принять. Спасибо нашим предпринимателям за их постоянный диалог, ответственное отношение к ковидным ограничениям. Поддержка нашего бизнеса – это абсолютный приоритет, потому что это рабочие места, доходы бюджета, за счёт которых мы можем решать важные социальные проблемы. Итого на поддержку будет выделено дополнительно 120 миллионов рублей! – заключил Алексей Цыденов.

Запись он традиционно закончил фразой «Работаем!». 
глава Бурятии

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