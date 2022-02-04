В Улан-Удэ учёные обновили справочный онлайн-ресурс по бурятскому языку

Ресурс пользуется популярностью у лингвистов, специалистов в области монгольского языкознания, писателей



В 2021 году учёные Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН дополнили и обновили корпус, представляющий собой справочно-информационный онлайн-ресурс по литературному бурятскому языку. Об этом сообщили в минобрнауки Бурятии.



Корпус уже востребован и активно используется с 2012 года в образовательной и научной сфере не только в Бурятии, но и по всей России. Теперь объём онлайн-ресурса в общедоступном режиме с опцией поиска как по бурятской лексеме, так и по её русскому переводу, увеличился с 2,4 миллионов до 2,8 миллионов словоупотреблений. Вместе с тем интерфейс ресурса стал многоязычным, к русскому добавились бурятский и английский языки.



Сотрудники научного института отмечают, что за счёт англоязычного интерфейса расширилось киберпространство, представляющее в современном мире язык и культуру бурят, а бурятский интерфейс дает возможность стать пользователями корпуса тем, кто не владеет русским языком. Например, это удобно для бурят из Монголии и Внутренней Монголии КНР.



Обновленный корпус переведен на новую более усовершенствованную платформу «Цакорпус». Отмечается, что корпус бурятского языка на старом сайте http://web-corpora.net/BuryatCorpus/search/?interface_language=ru остаётся доступным.



Электронный корпус содержит тексты интернет-версий СМИ, журнальной периодики, научных статей, художественной литературы. Ресурс пользуется популярностью у лингвистов, специалистов в области монгольского языкознания, писателей, журналистов, театралов и так далее, а также пользователей, интересующихся языком и культурой бурят.

