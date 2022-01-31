Жителей Улан-Удэ приглашают на ревакцинацию

ТЦ «Форум»

ТЦ «Мёд»

ТГ «Абсолют»



ТЦ «Сагаан Морин»

пр-т Строителей 46,

ул. Гагарина, 38



ул.Кабанская, 13 б /1

Амбулатории:

Посёлок Сокол,

Бульвар Карла Маркса, 12

ул. Бабушкина, 188/1

с. Нижний Саянтуй,

ул. Ключевская 10 а

Студенческая поликлиника, ул. Жердева 27

Амбулатория, 112 микрорайон, 30 а



Амбулатория пос. Забайкальский



пн-пт: 10:00-15:00 (обед 12:00-13:00)



Способы записи на вакцинацию от Covid-19:



Контакт-центр взрослой поликлиники — тел. 37-95-91

Амбулатория 112 мкр. — тел. 37-90-77

Амбулатория пос. Забайкальский — тел. 29-01-03

Амбулатория с. Нижний Саянтуй — тел. (+7301) 46-54-1-17



Городская поликлиника №3



ул.Тобольская, 155

пн-пт: 13:00-16:00



Городская поликлиника №4



Перерыв 12:00 — 13:00

ул. Яковлева, 8 | кабинет 602, 605

пн-пт: 8:00-20:00

сб: 8:00-15:00 | вс.: 8:00-12:00



Городская поликлиника №5



ул. Гармаева, 9 | кабинет 36

пн-пт: 8:00 – 17:00

сб: 9:00 – 14:00

вс: 09:00-11:00



ул. Тулаева, 150 а | кабинет 15



пн-пт: 10:00-17:00



Городская поликлиника № 6



ул. Московская, 1

Осмотр врача кабинет 132

пн-пт: 10:00-15:00 (обед: 12:00 — 12:30)

сб: 10:00 – 13:00



ул. Норильская, 12 в



Осмотр врача кабинет 105

пн-пт: 9:00-15:00



ул. Добролюбова, 6 а



Осмотр врача кабинет уточнять в регистратуре

пн-пт: 10:00-16:00



ул. Комсомольская, 1 б



Осмотр врача кабинет № 6

пн-пт: 8:30-15:00



ЧУЗ «КБ РЖД-Медицина г. Улан-Удэ» поликлиника №1

ул. Революции 1905 года, 36

пн-пт: 09:00-16:00

сб: 10:00-14:00





- Заболеваемость COVID-19 в республике растет. И растет она стремительно. Вакцина позволяет избежать осложнений, тяжелого течения заболевания. Поэтому в очередной раз призываю всех, кто еще этого не сделал, пройти вакцинацию. А тем, у кого прошло больше 6 месяцев, обязательно пройти ревакцинацию. Научными исследованиями доказано, что через полгода после вакцинации уровень антител снижается. Поэтому иммунный статус следует поддерживать, - отмечает начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Бурятии Ирина Жугдурова.| 2 этаж, павильон №15пн-вс: 10:00-20:00| 1 этажпн-пт: 11:00-18:00 (обед 13:30-14:00)сб: 11:00-17:00 | вс.: 10:00-17:00, Ключевская, 39 бпн-пт: 11.00-18.00 (обед 13:00-14:00)пн-сб: 09:00-20:00 (обед: 12:00-12:30)вс: 10:00-17:00кварцевание: 16:30-17:00строение 1, за Дацаном, на его территориипн-сб: 09:00-20:00 (обед: 13:30-14:00)вс: 09:00-18:00пн-пт: 9:00-17:00 (обед: 12:30-13:00)сб-вс: 10:00-15:00. Бывший магазин «Оружие». Ориентир — вывеска магазина «Мегатехника»пн-пт: 10:00-16:00 (обед: 12:30-13:00)сб: 9:00-15:00ул. Кабанская, д. 6 | кабинет 1пн-пт: 10:00 — 12:30 2 этап вакцинациипн-пт: 13:00 — 16:00 1 этап вакцинации6 а | кабинет 4пн-пт: 10:00 — 16:00| кабинет 237, 100пн-пт: 8.00-16.30 (обед 12:00-13:00)пн-пт: 9:00-17:00ул. Ленина 23 | кабинет 5,6пн-пт: 8:30-16:30 (обед 12:00-13:00)| кабинет 9пн-пт: 8:30-16:30 (обед 12:00-13:00)| кабинет 21пн-пт: 8:30-14:30, каб. 21| кабинет 8пн-пт: 8:30-16:00 (обед 12:00-13:00)