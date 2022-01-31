Жителей Улан-Удэ приглашают на ревакцинацию

- Заболеваемость COVID-19 в республике растет. И растет она стремительно. Вакцина позволяет избежать осложнений, тяжелого течения заболевания. Поэтому в очередной раз призываю всех, кто еще этого не сделал, пройти вакцинацию. А тем, у кого прошло больше 6 месяцев, обязательно пройти ревакцинацию. Научными исследованиями доказано, что через полгода после вакцинации уровень антител снижается. Поэтому иммунный статус следует поддерживать, - отмечает начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Бурятии Ирина Жугдурова.
Мобильные пункты вакцинации против новой коронавирусной инфекции
ТЦ «Форум» | 2 этаж, павильон №15
пн-вс: 10:00-20:00
ТЦ «Мёд» | 1 этаж
пн-пт: 11:00-18:00 (обед 13:30-14:00)
сб: 11:00-17:00 | вс.: 10:00-17:00
ТГ «Абсолют», Ключевская, 39 б
пн-пт: 11.00-18.00 (обед 13:00-14:00)
ТЦ «Сагаан Морин»
пн-сб: 09:00-20:00 (обед: 12:00-12:30)
вс: 10:00-17:00
кварцевание: 16:30-17:00
пр-т Строителей 46, строение 1, за Дацаном, на его территории
пн-сб: 09:00-20:00 (обед: 13:30-14:00)
вс: 09:00-18:00
ул. Гагарина, 38
пн-пт: 9:00-17:00 (обед: 12:30-13:00)
сб-вс: 10:00-15:00
ул.Кабанская, 13 б /1. Бывший магазин «Оружие». Ориентир — вывеска магазина «Мегатехника»
пн-пт: 10:00-16:00 (обед: 12:30-13:00)
сб: 9:00-15:00
Городская поликлиника №1
Амбулатории:
ул. Кабанская, д. 6 | кабинет 1
пн-пт: 10:00 — 12:30 2 этап вакцинации
пн-пт: 13:00 — 16:00 1 этап вакцинации
Посёлок Сокол, 6 а | кабинет 4
пн-пт: 10:00 — 16:00
Городская поликлиника № 2
Бульвар Карла Маркса, 12 | кабинет 237, 100
пн-пт: 8.00-16.30 (обед 12:00-13:00)
ул. Бабушкина, 188/1
пн-пт: 9:00-17:00
с. Нижний Саянтуй, ул. Ленина 23 | кабинет 5,6
пн-пт: 8:30-16:30 (обед 12:00-13:00)
ул. Ключевская 10 а | кабинет 9
пн-пт: 8:30-16:30 (обед 12:00-13:00)
Студенческая поликлиника, ул. Жердева 27 | кабинет 21
пн-пт: 8:30-14:30, каб. 21
Амбулатория, 112 микрорайон, 30 а | кабинет 8
пн-пт: 8:30-16:00 (обед 12:00-13:00)
Амбулатория пос. Забайкальский
пн-пт: 10:00-15:00 (обед 12:00-13:00)
Способы записи на вакцинацию от Covid-19:
Контакт-центр взрослой поликлиники — тел. 37-95-91
Амбулатория 112 мкр. — тел. 37-90-77
Амбулатория пос. Забайкальский — тел. 29-01-03
Амбулатория с. Нижний Саянтуй — тел. (+7301) 46-54-1-17
Городская поликлиника №3
ул.Тобольская, 155
пн-пт: 13:00-16:00
Городская поликлиника №4
Перерыв 12:00 — 13:00
ул. Яковлева, 8 | кабинет 602, 605
пн-пт: 8:00-20:00
сб: 8:00-15:00 | вс.: 8:00-12:00
Городская поликлиника №5
ул. Гармаева, 9 | кабинет 36
пн-пт: 8:00 – 17:00
сб: 9:00 – 14:00
вс: 09:00-11:00
ул. Тулаева, 150 а | кабинет 15
пн-пт: 10:00-17:00
Городская поликлиника № 6
ул. Московская, 1
Осмотр врача кабинет 132
пн-пт: 10:00-15:00 (обед: 12:00 — 12:30)
сб: 10:00 – 13:00
ул. Норильская, 12 в
Осмотр врача кабинет 105
пн-пт: 9:00-15:00
ул. Добролюбова, 6 а
Осмотр врача кабинет уточнять в регистратуре
пн-пт: 10:00-16:00
ул. Комсомольская, 1 б
Осмотр врача кабинет № 6
пн-пт: 8:30-15:00
ЧУЗ «КБ РЖД-Медицина г. Улан-Удэ» поликлиника №1
ул. Революции 1905 года, 36
пн-пт: 09:00-16:00
сб: 10:00-14:00
Мобильные пункты вакцинации против новой коронавирусной инфекции
ТЦ «Форум» | 2 этаж, павильон №15
пн-вс: 10:00-20:00
ТЦ «Мёд» | 1 этаж
пн-пт: 11:00-18:00 (обед 13:30-14:00)
сб: 11:00-17:00 | вс.: 10:00-17:00
ТГ «Абсолют», Ключевская, 39 б
пн-пт: 11.00-18.00 (обед 13:00-14:00)
ТЦ «Сагаан Морин»
пн-сб: 09:00-20:00 (обед: 12:00-12:30)
вс: 10:00-17:00
кварцевание: 16:30-17:00
пр-т Строителей 46, строение 1, за Дацаном, на его территории
пн-сб: 09:00-20:00 (обед: 13:30-14:00)
вс: 09:00-18:00
ул. Гагарина, 38
пн-пт: 9:00-17:00 (обед: 12:30-13:00)
сб-вс: 10:00-15:00
ул.Кабанская, 13 б /1. Бывший магазин «Оружие». Ориентир — вывеска магазина «Мегатехника»
пн-пт: 10:00-16:00 (обед: 12:30-13:00)
сб: 9:00-15:00
Городская поликлиника №1
Амбулатории:
ул. Кабанская, д. 6 | кабинет 1
пн-пт: 10:00 — 12:30 2 этап вакцинации
пн-пт: 13:00 — 16:00 1 этап вакцинации
Посёлок Сокол, 6 а | кабинет 4
пн-пт: 10:00 — 16:00
Городская поликлиника № 2
Бульвар Карла Маркса, 12 | кабинет 237, 100
пн-пт: 8.00-16.30 (обед 12:00-13:00)
ул. Бабушкина, 188/1
пн-пт: 9:00-17:00
с. Нижний Саянтуй, ул. Ленина 23 | кабинет 5,6
пн-пт: 8:30-16:30 (обед 12:00-13:00)
ул. Ключевская 10 а | кабинет 9
пн-пт: 8:30-16:30 (обед 12:00-13:00)
Студенческая поликлиника, ул. Жердева 27 | кабинет 21
пн-пт: 8:30-14:30, каб. 21
Амбулатория, 112 микрорайон, 30 а | кабинет 8
пн-пт: 8:30-16:00 (обед 12:00-13:00)
Амбулатория пос. Забайкальский
пн-пт: 10:00-15:00 (обед 12:00-13:00)
Способы записи на вакцинацию от Covid-19:
Контакт-центр взрослой поликлиники — тел. 37-95-91
Амбулатория 112 мкр. — тел. 37-90-77
Амбулатория пос. Забайкальский — тел. 29-01-03
Амбулатория с. Нижний Саянтуй — тел. (+7301) 46-54-1-17
Городская поликлиника №3
ул.Тобольская, 155
пн-пт: 13:00-16:00
Городская поликлиника №4
Перерыв 12:00 — 13:00
ул. Яковлева, 8 | кабинет 602, 605
пн-пт: 8:00-20:00
сб: 8:00-15:00 | вс.: 8:00-12:00
Городская поликлиника №5
ул. Гармаева, 9 | кабинет 36
пн-пт: 8:00 – 17:00
сб: 9:00 – 14:00
вс: 09:00-11:00
ул. Тулаева, 150 а | кабинет 15
пн-пт: 10:00-17:00
Городская поликлиника № 6
ул. Московская, 1
Осмотр врача кабинет 132
пн-пт: 10:00-15:00 (обед: 12:00 — 12:30)
сб: 10:00 – 13:00
ул. Норильская, 12 в
Осмотр врача кабинет 105
пн-пт: 9:00-15:00
ул. Добролюбова, 6 а
Осмотр врача кабинет уточнять в регистратуре
пн-пт: 10:00-16:00
ул. Комсомольская, 1 б
Осмотр врача кабинет № 6
пн-пт: 8:30-15:00
ЧУЗ «КБ РЖД-Медицина г. Улан-Удэ» поликлиника №1
ул. Революции 1905 года, 36
пн-пт: 09:00-16:00
сб: 10:00-14:00