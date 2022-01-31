 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

31 января

30 января

Популярное

В Туве из-за коронавируса закрыты школы и ссузы

В Туве из-за коронавируса закрыты школы и ссузы
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Школьники республики полностью переходят на дистанционное обучение

30 января в правительстве Тувы приняли решение перевести с 31 января по 7 февраля на дистанционное обучение всех школьников и студентов ссузов. Такое решение связано с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в регионе. До сегодняшнего дня в очном формате учёбу продолжали только старшеклассники с 9 по 11 классов.

За прошедшие сутки в Туве лабораторно подтвердили 407 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 143 детей. Это новый максимум в регионе.

Ранее на удаленный формат обучения перешли только отдельные классы и школы, где дети заболели COVID-19. Сейчас дистанционное обучение обязательно для всех школ, ссузов и продлится до 7 февраля. Дети разобщены с целью уменьшения числа заболевших. Взрослым рекомендуют соблюдать меры предосторожности: сохранять социальную дистанцию, носить маски и вовремя делать прививки.

Стоит отметить, что руководство Тувинского государственного университета самостоятельно принимает решение о формате обучения студентов вуза исходя из рекомендаций Роспотребнадзора. Об этом сообщает официальный портал Республики Тыва.
Тува коронавирус школа

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Забайкалье ввели запрет на мероприятия для детей
В Забайкалье ввели запрет на мероприятия для детей
Общество, 31.01.2022
В крае введены новые ограничения
В Иркутской области установили ещё один верстовой столб с QR-кодом
В Иркутской области установили ещё один верстовой столб с QR-кодом
Общество, 31.01.2022
Он появился в Усольском районе у села Мальта
В Бурятии отменены или перенесены спортивные соревнования
В Бурятии отменены или перенесены спортивные соревнования
Общество, 31.01.2022
Меры приняты в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в республике
Жителей Улан-Удэ приглашают на ревакцинацию
Жителей Улан-Удэ приглашают на ревакцинацию
Общество, 31.01.2022
«Байкал-Dailу» представляет список мест, где можно поставить вакцину от коронавируса
В Агинском округе до 1 марта введены новые ограничения
В Агинском округе до 1 марта введены новые ограничения
Общество, 31.01.2022
Приостановлено проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях и на открытом воздухе
Усть-Ордынский борец стал призёром турнира «Иван Ярыгин»
Усть-Ордынский борец стал призёром турнира «Иван Ярыгин»
Общество, 31.01.2022
До золотой медали ему не хватило одного балла
Иркутск примет международный книжный фестиваль
Иркутск примет международный книжный фестиваль
Общество, 31.01.2022
Мероприятие проведут в начале весны
Сибирский козерог попался в фотоловушку в Бурятии
Сибирский козерог попался в фотоловушку в Бурятии
Общество, 31.01.2022
Краснокнижных горных козлов редко удаётся заснять
В Улан-Удэ амбулаторию для ковид-пациентов развернут в ФСК
В Улан-Удэ амбулаторию для ковид-пациентов развернут в ФСК
Общество, 31.01.2022
В ФСК уже организовали пространство для разделения потоков посетителей
В Бурятии верующие в Сагаалган встанут до рассвета
В Бурятии верующие в Сагаалган встанут до рассвета
Общество, 31.01.2022
Жителям Бурятии объяснили, как не пропустить важный ритуал в Сагаалган
Лыжник из Бурятии взял золото первенства России в составе эстафеты
Лыжник из Бурятии взял золото первенства России в составе эстафеты
Общество, 31.01.2022
Андрей Боголов тренируется у известного тренера Саяна Жамбалова
В ковидный стационар в Улан-Удэ за сутки госпитализировали 16 детей
В ковидный стационар в Улан-Удэ за сутки госпитализировали 16 детей
Общество, 31.01.2022
Объёмы исследований на COVID-19 увеличились в 4-5 раз
В Бурятии больные ковидом необоснованно просят КТ
В Бурятии больные ковидом необоснованно просят КТ
Общество, 31.01.2022
Главный врач инфекционной больницы дала разъяснения по этому поводу

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^