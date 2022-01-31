В Туве из-за коронавируса закрыты школы и ссузы

Школьники республики полностью переходят на дистанционное обучение



30 января в правительстве Тувы приняли решение перевести с 31 января по 7 февраля на дистанционное обучение всех школьников и студентов ссузов. Такое решение связано с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в регионе. До сегодняшнего дня в очном формате учёбу продолжали только старшеклассники с 9 по 11 классов.



За прошедшие сутки в Туве лабораторно подтвердили 407 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 143 детей. Это новый максимум в регионе.



Ранее на удаленный формат обучения перешли только отдельные классы и школы, где дети заболели COVID-19. Сейчас дистанционное обучение обязательно для всех школ, ссузов и продлится до 7 февраля. Дети разобщены с целью уменьшения числа заболевших. Взрослым рекомендуют соблюдать меры предосторожности: сохранять социальную дистанцию, носить маски и вовремя делать прививки.



Стоит отметить, что руководство Тувинского государственного университета самостоятельно принимает решение о формате обучения студентов вуза исходя из рекомендаций Роспотребнадзора. Об этом сообщает официальный портал Республики Тыва.

