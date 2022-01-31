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Жители Бурятии смогут поучаствовать в обряде очищения виртуально

Жители Бурятии смогут поучаствовать в обряде очищения виртуально
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Сегодня в столице Бурятии проходит Дугжууба

Настоятель Курумканского дацана Еши Намжил лама призвал не приходить на обряд очищения Дугжууба пожилых верующих (старще 65 лет), а также людей с хроническими заболеваниями. Что важно для многих жителей Бурятии, они смогут побывать на молебне с помощью интернета.

- Активнее используйте интернет, вайбер, вацап и т.д. Дугжуубу будем транслировать в прямом эфире на моём ютуб-канале. Пришедшим верующим будем рекомендовать оставить списки, подношения и не задерживаться на хурале. Можно заранее всё сделать через интернет: отправить списки, заказать зула, подношения и т.д., - написал в соцсети Еши Намжил лама.

По его словам, обтирание себя тестом считается важным лечебным и духовным действом.

- Поэтому предлагаю тем людям, которые не могут присутствовать на самом ритуале (например, живут далеко от родины), участвовать виртуально. Смотреть в прямом эфире, начитывать свою мантру, молиться и катать в руках тесто (предварительно обтерев тело, особенно больные места). В момент, когда мы будем бросать тесто в костёр, выбросите своё тесто в мусорное ведро. Конечно, это не одно и то же, что присутствовать на Дугжуубе, но, на мой взгляд, гораздо лучше, чем совсем ничего. Духовный и лечебный эффект всё равно будет, - отмечает лама.

Дугжууба – это мощный тантрический ритуал. Считается, что в нём сгорает негативная энергетика уходящего года всех присутствующих верующих, в том числе и в прямом эфире. Молебен начался сегодня в 9.00 и завершится в 19.30. Костёр ламы разожгут после 18.00.

В этом году Дугжуубу постараются провести с минимально возможным количеством людей. Так, мэрия Улан-Удэ не будет оборудовать дополнительные места для парковки автомобилей возле ритуальных костров, как в прежние годы. 
буддизм дугжууба

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