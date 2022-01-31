В театре Улан-Удэ пройдёт творческий вечер и бенефис

Мероприятия посвящены юбилею артистов



17 февраля в Улан-Удэ пройдёт творческий вечер заслуженной артистки России, лауреата государственной премии Бурятии Марины Ланиной, посвящённой юбилею актрисы (16+). В этот день в Русском драматическом театре имени Н.А.Бестужева состоится показ спектакля «Жанна» (16+) по пьесе Ярославы Пулинович, в котором Марина Ланина исполняет главную роль.



- Марина Ланина – одна из самых популярных и заметных актрис в труппе Русского драматического театра. В творческой копилке актрисы около 100 ролей за 36 лет служения улан-удэнской сцене, - сообщает пресс-служба театра.



19 февраля на сцене Русской драмы состоится бенефис народного артиста Бурятии, лауреата государственной премии Сергея Васильева, посвящённый юбилею актёра (16+). 55-летие любимец публики отметил ещё в 2020 году, но в связи с пандемией и ограничениями только сейчас представилась возможность провести мероприятие. Знаменательную дату Сергей Васильев отпразднует премьерным спектаклем «Кое-что про йогу» (16+) по пьесе Дипики Гуха.

